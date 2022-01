Τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας είχαν την καλύτερη χρονιά τους, για εδώ και οκτώ χρόνια, το 2021, έχοντας το 37% των παραγγελιών πλοίων παγκοσμίως κατ' όγκο ή το 43% σε αξία, χάρη στις αυξημένες παραγγελίες για μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοία μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Ενέργειας, τα ναυπηγεία της Κορέας κατάφεραν να κυριαρχήσουν με συνολικό όγκο παραγγελίων, σε όρους μικτής χωρητικότητας πλοίων, ύψους 17,4 εκ.(CGT) σε νέες παραγγελίες πέρυσι. Τα επίπεδα αυτά καθιστούν τη μεγαλύτερη κινητικότητα τα τελευταία 8 έτη.

Ο όγκος αυξήθηκε κατά 112% από ένα χρόνο πριν και 82% από δύο χρόνια νωρίτερα πριν από την πανδημία.

Οι κορεατικές ναυπηγικές εταιρείες κατάφεραν να αποσπάσουν το 37% των συνολικών παραγγελιών ύψους 46,96 εκατομμύρια CGT που σημειώθηκαν πέρυσι. Η αναλογία κατά αξία ανέρχεται σε 43%.

Ανά τύπο πλοίου, τα κορεατικά ναυπηγεία είχαν το 65% των παγκόσμιων παραγγελιών για πλοία υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως τα VLCC και τα πλοία μεταφοράς LNG, και το 64% των παραγγελιών για πλοία φιλικά προς το περιβάλλον, όπως πλοία με καύσιμο LNG ή LPG.

Οι τρεις μεγάλες ναυπηγικές εταιρείες της Κορέας υπερέβησαν τους ετήσιους στόχους τους – η Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. κατά 53%, η Samsung Heavy Industries Co. κατά 34% και η Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. κατά 40%.

Οι προοπτικές φαίνονται εξίσου θετικές για φέτος σε σχέση με τις προσδοκίες για αύξηση των παραγγελιών πλοίων μεταφοράς LNG. Οι τρεις μεγάλες ναυπηγικές εταιρείες υπέγραψαν ένα σύμφωνο κράτησης χωρητικότητας με την Qatar Petroleum τον Ιούνιο του 2020, το οποίο επιτρέπει στην κρατική εταιρεία πετρελαιοειδών του Κατάρ να διατηρεί ικανότητα ναυπήγησης σε κορεατικά ναυπηγεία για περισσότερα από 100 πλοία LNG έως το 2027.