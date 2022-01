Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία EuroDry Ltd., ιδιοκτήτρια και διαχειριστής πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αποκτήσει το M/V Molyvos Luck, ένα dry bulker χωρητικότητας 57.924 dwt που κατασκευάστηκε το 2014, για 21,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το πλοίο ανήκε κατά πλειοψηφία σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος και το διαχειρίζεται η Eurobulk Ltd., η οποία είναι επίσης διαχειριστής της πλειοψηφίας των πλοίων της Εταιρείας.

Αναμένεται να παραδοθεί στην εταιρεία περί τα τέλη Ιανουαρίου 2022. Η εταιρεία θα αναλάβει επίσης την υπάρχουσα ναύλωση του πλοίου στα 13.250 $/ημέρα έως τον Απρίλιο του 2022. Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί αρχικά από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και θα κανονιστεί τραπεζικό δάνειο για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς μετά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Ο Αριστείδης Πίττας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της EuroDry σχολίασε:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του M/V Molyvos Luck, ενός Supramax, μεταφοράς ξηρού φορτίου που κατασκευάστηκε το 2014. Αυτή η εξαγορά επεκτείνει περαιτέρω το σύμπλεγμα του σύγχρονου στόλου μας σε μια εποχή που τα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς υποστηρίζουν πολύ τη συνεχιζόμενη ισχυρή αγορά, αφού υπάρχουν σημάδια ότι η πανδημία μπορεί να υποχωρήσει και η ανάπτυξη του στόλου αναμένεται να είναι περιορισμένη, όπως αποδεικνύεται από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του βιβλίου παραγγελιών. Με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, αναμένουμε ότι η M/V Molyvos Luck θα συμβάλει σημαντικά στα καθαρά μας έσοδα και στα EBITDA. Η συσσώρευση κεφαλαίων που δημιουργεί ο στόλος μας, μας παρέχει πολλές επιλογές επένδυσης, επέκτασης ή άλλες επιλογές ανταμοιβής μετόχων και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε εκείνες που είναι πιο κατάλληλες προς όφελος των μετόχων μας σε κάθε δεδομένο σημείο».

Η EuroDry Ltd. ιδρύθηκε το 2018 για να ενοποιήσει τον στόλο ξηρού φορτίου της Euroseas Ltd. σε ξεχωριστή εισηγμένη δημόσια εταιρεία. Η EuroDry αποσχίστηκε από την Euroseas Ltd και διαπραγματεύεται στην κεφαλαιαγορά NASDAQ με τον τίτλο EDRY.

Μετά την παράδοση του M/V Molyvos Luck, η Εταιρεία θα διαθέτει στόλο 10 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 5 πλοίων Panamax, 1 Supramax, 2 Ultramax και 2 Kamsarmax. Τα 9 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου της EuroDry έχουν συνολική χωρητικότητα φορτίου 726.555 dwt.