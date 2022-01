Σκέψεις για τέλη στα συμβατικά καύσιμα με στόχο την απανθρακοποίηση

Η Getting to Zero Coalition, μια ομάδα κορυφαίων ναυτιλιακών εταιρειών και NGOs (μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανισμών) που ασχολούνται με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τη ναυτιλία, δημοσίευσε μια νέα έκθεση που ζητά τιμολόγηση άνθρακα περίπου 200 $ ανά τόνο CO2.