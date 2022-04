Η ιδέα των πράσινων διαδρόμων για την προώθηση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές στη ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία σκιαγραφήθηκε μόλις πριν από έξι μήνες ως μέρος των παγκόσμιων πρωτοβουλιών μηδενικών καθαρών εκπομπών που ξεκίνησαν στη διάσκεψη COP26, συνεχίζει να κερδίζει δυναμική.

Στην τελευταία κίνηση, πέντε από τις κορυφαίες εταιρείες εξόρυξης στον κόσμο και εταιρείες μεταφοράς χύδην μεταλλεύματος συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Φόρουμ για να εξερευνήσουν έναν Πράσινο Διάδρομο σιδηρομεταλλεύματος μεταξύ Αυστραλίας και Ανατολικής Ασίας.

Η νέα κοινοπραξία είναι το πρώτο παράδειγμα μεγάλων ναυλωτών, η BHP και η Rio Tinto, συνεργάζονται με ναυτιλιακές εταιρείες, Oldendorff Carriers και Star Bulk Carriers Corp, για να εργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού πράσινου διαδρόμου.

Μέσω των εργασιών στην κοινοπραξία και με εισροές από την ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού, οι εταίροι στοχεύουν να αναπτύξουν ένα πλαίσιο ως προπαρασκευαστικό βήμα προς την πραγματική εφαρμογή μιας πράσινης αλυσίδας αξίας για τη ναυτιλία μεταφοράς σιδηρομεταλλεύματος. Οι εταιρείες υπέγραψαν μια επιστολή προθέσεων σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Φόρουμ Θαλάσσιων Πόρων, το οποίο χρησιμεύει ως συνήγορος για τις νέες πρωτοβουλίες και μαζί θα αξιολογήσουν την ανάπτυξη του Πράσινου Διαδρόμου σιδηρομεταλλεύματος Αυστραλίας-Ανατολικής Ασίας.

Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν στην ιδέα των διαδρόμων μεταξύ των πρωτοβουλιών από τη διάσκεψη COP26. Η ιδέα αφορά συγκεκριμένες ναυτιλιακές διαδρομές όπου τα οικονομικά, η υποδομή και η υλικοτεχνική υποστήριξη της ναυτιλίας με μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές εκπομπές είναι πιο εφικτές και ταχύτερες, καθορίζονται και υποστηρίζονται από στοχευμένη πολιτική και βιομηχανική δράση που θα δώσει το παράδειγμα στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Μέχρι στιγμής, το Λος Άντζελες και η Σαγκάη σε συνεργασία με ναυτιλιακές εταιρείες όρισαν έναν διάδρομο, ενώ πέντε λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης και της Βαλτικής ανακοίνωσαν πρόσφατα σχέδια για έναν δεύτερο διάδρομο.

«Οι οδοί μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου απαιτούν τη δημιουργία μιας παράλληλης αλυσίδας αξίας που περιλαμβάνει νέους τρόπους εργασίας, νέες συμβατικές σχέσεις και οδηγεί στην ανάπτυξη παραγωγής και υποδομής απανθρακοποιημένων καυσίμων», δήλωσε η Johannah Christensen, CEO του Global Maritime Forum. «Αυτή η νέα συνεργασία για τον πράσινο διάδρομο σιδηρομεταλλεύματος είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη δυνατότητα μεταφοράς μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τόσο από την πλευρά της προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης».

Ο Συνασπισμός Getting to Zero ξεκίνησε μια έκθεση το 2021 που καταδεικνύει πώς μπορούν να ιεραρχηθούν και να σχεδιαστούν οι πράσινοι διάδρομοι με μια προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για μια διαδρομή σιδηρομεταλλεύματος μεταξύ Αυστραλίας και Ανατολικής Ασίας. Η μελέτη πρότεινε ότι η πράσινη αμμωνία είναι η πιθανή επιλογή καυσίμου για αυτόν τον διάδρομο με βάση ευνοϊκές συνθήκες παραγωγής, ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον και πρόθυμους ενδιαφερόμενους φορείς.

Προχωρώντας περαιτέρω τη μελέτη, οι πέντε εταιρείες δήλωσαν ότι σκοπεύουν να αξιολογήσουν από κοινού τους μηχανισμούς παροχής πράσινης αμμωνίας, ανεφοδιασμού καυσίμων και υποστήριξης πρώτης κίνησης, που είναι απαραίτητοι για τη συμμετοχή τους σε έναν βιώσιμο Πράσινο Διάδρομο σιδηρομεταλλεύματος Αυστραλίας προς Ανατολική Ασία.

«Η εστίαση στη σκοπιμότητα της απαλλαγής από τις ανθρακούχες συγκεκριμένες εμπορικές διαδρομές του κόσμου είναι ένα απαραίτητο βήμα για τη δημιουργία των θεμελίων για τη μετάβαση στη θαλάσσια ενέργεια», δήλωσε η Χάρις Πλακαντωνάκη, Chief Strategy Officer της Star Bulk Carriers, μιλώντας εκ μέρους της νέας πρωτοβουλίας. «Σύμφωνα με το όραμά μας να πρωτοστατήσουμε στις προσπάθειες της βιομηχανίας για σταδιακή κατάργηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η Star Bulk δεσμεύεται να συνεργαστεί με άλλους πρωτοπόρους για να επιτρέψει την πρόοδο σε αυτήν την πολυδιάστατη, αλλά τόσο κρίσιμη για το μέλλον μας, πρόκληση». Κάθε μία από τις εταιρείες σημείωσε ότι το έργο αντιπροσωπεύει μια επέκταση των μεμονωμένων προσπαθειών για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και πιστεύουν ότι συνεργαζόμενοι μπορούν να επιταχύνουν την επίτευξη των καθαρών μηδενικών εκπομπών.

Οι εταιρείες δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι αυτή η προσπάθεια θα διευκολύνει έναν ισχυρό διάλογο δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τη διερεύνηση των συνθηκών που πρέπει να υπάρχουν για να κινητοποιηθεί η ζήτηση. Ο στόχος είναι να κλιμακωθεί πρακτικά η μεταφορά μηδενικών ή σχεδόν μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο διάδρομο.