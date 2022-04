Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 το NAVIGATOR ASSEMBLY από τη NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS.

Ο Πρόεδρος της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS Δημήτρης Μπεζαντάκος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας και μετάδοσης της ναυτικής παράδοσης από τους έμπειρους στους νεότερους.

Η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS έκανε μία σύντομη αναδρομή στην πορεία του NAVIGATOR – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM και τόνισε την ανάγκη συνεργιών και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ όλων των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας στοχεύοντας στη διατήρηση της Ελληνικής πρωτοκαθεδρίας στις θάλασσες και τους ωκεανούς του κόσμου. Ακόμα αναφέρθηκε στην πρόοδο των δράσεων της ανοιχτής πλατφορμας διαλόγου του YES FORUM , οι οποίες απευθύνονται σε μαθητές, φοιτητές, αποφοίτους και νέους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κλάδο της ναυτιλίας. Τα αποτελέσματα των δράσεων αυτών θα παρουσιαστούν την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, στο YES to Shipping Forum 2022 στα Ποσειδώνια.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κύριος Ιωάννης Πλακιωτάκης o οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις και αλλαγές που καλείται να αντιμετωπίσει η ναυτιλία μας στα χρόνια που έρχονται αλλά και σε όσα έχει επιτύχει και συνεχίζει να επιτυγχάνει η Ελληνική Ναυτιλία.

Το συνέδριο έλαβε χώρα με τη συμμετοχή 150 στελεχών από 80 Ναυτιλιακές Εταιρείες (πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες) που συμμετείχαν σε 5 θεματικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους από 24 Εταιρείες παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών από όλο το φάσμα του ναυτιλιακού πλέγματος που εκπροσωπούσαν τους υποστηρικτές της διοργάνωσης.

Τα φλέγοντα θέματα που αναλύθηκαν διεξοδικά δεν είναι άλλα από τον «ανθρώπινο παράγοντα σε στεριά και θάλλασα», την «απανθρακοποίηση» της ναυτιλίας, το «Smart Shipping», τα «Μaritime Logistics» και το περίφημο «ESG».

Επιπλέον, στο Navigator Assembly πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή 21 Ναυτιλιακών Οργανισμών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την ατζέντα των δράσεων τους αλλά και να συζητήσουν με τα μέλη του Navigator Forum Advisory Board ποιες είναι οι απόψεις τους για τις 5 θεματικές που αναλύθηκαν στις συζητήσεις με τα στελέχη των ναυτιλιακών Εταιρειών.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν τους χορηγούς, τα ναυτιλιακά μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν τη διοργάνωση, και όλους τους συμβαλλόμενους στην επιτυχία του συνεδρίου και ανανέωσαν το ραντεβού με τη ναυτιλιακή κοινότητα για το 21ο ΝΑVIGATOR 2022 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM το οποίο θα πραγματοποιηθεί 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 στη ναυτομάνα Χίο, στο πλαίσιο του οποίου θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα του NAVIGATOR ASSEMBLY.