Το 2022 απαιτεί αλλαγές στρατηγικής σημασίας για τα λιμάνια παγκοσμίως, προκειμένου να προετοιμαστούν για την πράσινη δεκαετία της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Πλησιάζουμε ολοένα και περισσότερο στα λιμάνια του μέλλοντος με συνεχόμενες δράσεις και ερευνητικά προγράμματα που παρουσιάζουν λύσεις ανάπτυξης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έως το 2030.

Ένα χρόνο πριν παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό έργο COREALIS με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό όραμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων του μέλλοντος, καθώς και τη βιώσιμη διασύνδεσή τους με το αστικό περιβάλλον. Μέσα από 36 μήνες επιτυχημένης ερευνητικής πορείας, το πρόγραμμα κατάφερε να αναδείξει μια σειρά από επιτεύγματα για τους ευρωπαϊκούς λιμένες φορτίου που εστιάζουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης γης, δημιουργώντας θετικό περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα στο αστικό περιβάλλον.

Με την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδος, μια σειρά από έξυπνες, υπερσύγχρονες και οικονομικά βιώσιμες καινοτομίες δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες σε πέντε σημαντικά ευρωπαϊκά λιμάνια της Βαλτικής, του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ανάμεσα τους και ο Πειραιάς. Το ευρωπαϊκό έργο ανέδειξε προηγμένες τεχνολογίες που περιλαμβάνουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ανάλυση Δεδομένων, Συστήματα Επόμενης Γενιάς για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και τεχνολογίες Δικτύου 5G.

Κοινός γνώμονας της παγκόσμιας λιμενικής βιομηχανίας είναι η βελτίωση της ικανότητας των σταθμών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων των ευρωπαϊκών λιμένων προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες τους για χωρητικότητα και αποτελεσματική κυκλοφορία αγαθών και φορτίων. Στο πλαίσιο αυτό τα λιμάνια αναζητούν λύσεις και επενδυτικά έργα που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική διαχείριση του φορτίου στους τερματικούς σταθμούς αλλά ταυτόχρονα θα επιτευχθεί και ο στόχος της μείωσης των εκπομπών άνθρακα τα επόμενα έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά την αναβάθμιση των υποδομών και τις βέλτιστες πρακτικές παραγωγικότητας για ένα «πράσινο μέλλον», τα λιμάνια αποτελούν τις πύλες της ανάπτυξης, του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής ανάπτυξης και ευρισκόμενα στο επίπεδο της θάλασσας αποτελούν την πρώτη γραμμή για την κλιματική αλλαγή. Τα επόμενα 20 χρόνια αναμένεται να βιώσουμε τη νέα παγκόσμια βιομηχανική επανάσταση μέσω της ανάπτυξης των λιμανιών και της ναυτιλίας που θα υποστηρίζουν δραστηριότητες μηδέν εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ο Πειραιάς

Το λιμάνι του Πειραιά είναι το μεγαλύτερο της Ελλάδας και της Μεσόγειου, αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, τόσο σε κίνηση εμπορευματοκιβωτίων όσο και επιβατών. Το λιμάνι αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό του διεθνούς εμπορίου, της τοπικής και εθνικής οικονομίας και αποτελεί κομβικό σημείο για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, διεθνές κέντρο κρουαζιέρας, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου για την ευρύτερη Μεσόγειο, εξυπηρετώντας πλοία κάθε τύπου και μεγέθους. Με μικρή απόκλιση από τους διεθνείς θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους κατέχει κομβική γεωγραφική θέση ως το μόνο Ευρωπαϊκό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο με τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Από το 2020, το λιμάνι του Πειραιά ανήκει κατά πλειοψηφία στην COSCO με 67% των μετοχών (16% σε μεσεγγυητικές μετοχές). Στον τομέα της κρουαζιέρας, το λιμάνι του Πειραιά παρουσιάζει ισχυρή επάνοδο κίνησης για τη φετινή χρονιά, καθώς ήδη έχουν καταπλεύσει σε αυτό ορισμένα από τα μεγαλύτερα, πιο σύγχρονα και πολυτελή κρουαζιερόπλοια των σημαντικότερων εταιρειών κρουαζιέρας διεθνώς.

Κρουαζιέρα

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε στον Πειραιά την παρθενική του προσέγγιση το πολυτελές mega yacht «Scenic Eclipse», που ανήκει στην Αυστραλιανή εταιρεία Scenic Luxury Cruises Tours και έχει χαρακτηριστεί ως το πρώτο εξάστερο yacht, καθώς και το κρουαζιερόπλοιο «Odyssey of the Seas» το μεγαθήριο της εταιρείας Royal Caribbean το οποίο μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 5.500 επιβάτες αλλά και το νεότερο και πιο πολυτελές σκάφος του στόλου της Celebrity, Celebrity Beyond με δυνατότητα μεταφοράς έως και 3.937 επιβάτες. Στο μεταξύ αναμένονται, εντός του οικονομικού έτους 2022, 750 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων εκ των οποίων 66% αφορούν αφίξεις επιβίβασης (homeport) στον Πειραιά και παράλληλα το 2022 αναμένονται και νέες αφίξεις εταιρειών στον Λιμένα, όπως η Virgin Cruises και η Ritz-Carlton Yacht Collection.

Το Μάιο, η ΟΛΠ Α.Ε ανέδειξε και προώθησε την ελληνική κρουαζιέρα και τον Λιμένα Πειραιά ως ένα από τα κορυφαία λιμάνια κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και την Ευρώπη, συμμετέχοντας στη Διεθνή Έκθεση Seatrade Cruise Global από 25 έως 28 Απριλίου 2022. Η έκθεση SeaTrade Global Cruise είναι μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εκδηλώσεις στον τομέα της κρουαζιέρας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, το μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας του κόσμου και έδωσε την ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συζητήσουν, να συνεργαστούν και να ενημερωθούν για τα νεότερα στον κλάδο της κρουαζιέρας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η ΟΛΠ Α.Ε. έλαβε εξαιρετική ανατροφοδότηση από τους ηγέτες του κλάδου για τις ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες κρουαζιέρας και την απαραίτητη υποστήριξη που απολαμβάνουν στο Λιμάνι Πειραιά.

Επενδύσεις

Στη διεξαγωγή των Ποσειδωνίων, μεταξύ 6-10 Ιουνίου, η πρωτοπόρος εταιρεία στη βιομηχανία λιμένων, η ΟΛΠ Α.Ε., έδωσε δυναμικό παρόν με επιδεικνύοντας τις σημαντικές επιτυχίες του Λιμένος Πειραιά με το σύνθημα «Λιμενικός κόμβος σε όλες τις υπηρεσίες, αριστεία σε όλες». Η βασική αποστολή της ΟΛΠ Α.Ε. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών, με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε., κ.Yu Zenggang τόνισε τις μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στον Λιμένα Πειραιά και οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σε όλους τους τομείς με όρους βιωσιμότητας, πράσινης ανάπτυξης και χρήσης νέων τεχνολογιών εντός του σύγχρονου ψηφιοποιημένου περιβάλλοντος.

Η ΟΛΠ Α.Ε. έχει σημαντική συνεισφορά καθώς έχει πετύχει το Λιμάνι να βρίσκεται ανάμεσα στα πέντε μεγαλύτερα στην Ευρώπη και ταυτόχρονα να αποτελεί πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης εντός του αυστηρού πλαισίου εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης και της βασικής του φιλοσοφίας διαμοιρασμού των πολλαπλών οφελών προς όλους και κυρίως προς την ελληνική κοινωνία».

Η ΟΛΠ Α.Ε. σήμερα απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους, εξυπηρετεί ετησίως περισσότερα από 24.000 πλοία, συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας, και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία με αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών της. Η αναπτυξιακή της στρατηγική παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο μέσα από ειδική υβριδική εκδήλωση που διοργάνωσε η ΟΛΠ Α.Ε. σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, τον Δήμο Πειραιά και τις εταιρείες Glomar και Zen Travel, στο πλαίσιο του έργου Green C Ports.

Το έργο Green C Ports αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου αισθητήρων, οι οποίοι μετρούν περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα (μέτρηση θερμοκρασίας, ατμοσφαιρικής πίεσης, υγρασίας, ποιότητας αέρα, θορύβου, εκπομπών πλοίων) και στην πιλοτική εφαρμογή τεχνολογικής πλατφόρμας για την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και σχετική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Το έργο εφαρμόζεται σε έξι ευρωπαϊκά λιμάνια ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και το Λιμάνι του Πειραιά. Το εν λόγω έργο θεωρείται πρωτοπόρο στην εφαρμογή πράσινων τεχνολογιών και εφαρμογών στα λιμάνια της Ευρώπης, ενώ η σειρά τεχνολογιών και εργαλείων ψηφιοποίησης που αναπτύσσονται δημιουργούν νέο λειτουργικό πλαίσιο στους λιμένες και μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και σε άλλα λιμάνια διεθνώς.

Η εφαρμογή του έργου Green C Ports αποτελεί άλλη μία σημαντική πρωτοβουλία της ΟΛΠ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της ολοκληρωμένης στρατηγικής της Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπου με συστηματικές δράσεις οδηγεί τις εξελίξεις και επιδιώκει να αποτελέσει λιμάνι πρότυπο για τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τη δυναμική παρουσία της ΟΛΠ Α.Ε. στο φετινό Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang συμμετείχε στο πάνελ «Οικονομική Συνεργασία μεταξύ Κίνας και Περιφέρειας» συζητώντας με τον Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα και εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης και οικονομίας. Ο κ. Yu Zenggang τόνισε τις εμφανείς επιτυχίες της ΟΛΠ Α.Ε., οι οποίες είναι αποτέλεσμα της εποικοδομητικής συνεργασίας της ελληνικής και κινεζικής πλευράς και της άριστης αλληλεπίδρασης των δύο πολιτισμών. Συγκεκριμένα, το εντυπωσιακό άλμα στη διεθνή κατάταξη του Λιμένος Πειραιώς τα τελευταία χρόνια, οι πολλές διακρίσεις και βραβεύσεις του για τα ζητήματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας, καθώς και τα θεαματικά ετήσια αποτελέσματα της Εταιρείας, τα οποία ξεπερνούν κάθε προηγούμενη επίδοση, αποτελούν τις καλύτερες αποδείξεις ύπαρξης ορθού στρατηγικού σχεδιασμού και επιτυχούς υλοποίησής του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την επιτυχή υλοποίηση αποτελεσματικών και βιώσιμων έργων υποδομής, όπως στην περίπτωση του Λιμένος Πειραιώς, απαιτείται ένας συνδυασμός κρίσιμων παραγόντων. Αυτοί περιλαμβάνουν τις υψηλές επενδύσεις που υποστηρίζονται από τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με μια συλλογική προσέγγιση που φέρνει κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ένα πλαίσιο «win-win». Μέσω της παγκόσμιας τεχνογνωσίας της COSCO SHIPPING και των υπευθύνων του Λιμένος Πειραιώς, οι επενδύσεις αξιοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή προς τη σωστή κατεύθυνση, οδηγώντας στην επέκταση και αναβάθμιση όλων των κρίσιμων λιμενικών υποδομών και δραστηριοτήτων, με εξαιρετικά αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα και ενεργή συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη.

Τα τελευταία χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της ΟΛΠ Α.Ε. σφραγίζουν την επιτυχία της λιμενικής βιομηχανίας του Πειραιά για το περσινό έτος. Η Εταιρεία παρά τις σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, σημειώνοντας την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία της. Οι συνεχείς επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Λιμένος Πειραιώς και η συντονισμένη επιχειρηματική λειτουργία οδήγησαν σε νέες υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης. Συγκεκριμένα, η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, η διακίνηση οχημάτων και η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη παρουσίασαν αξιοσημείωτες αυξήσεις, ταυτόχρονα με τη σημαντική ανάκαμψη του τομέα της κρουαζιέρας.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €154,2 εκατ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €49,2 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε €36,8 εκατ. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,63 αυξημένο κατά 57,5% σε σχέση με το 2020 (€0,40).

Όσο οδεύουμε στις αλλαγές προκλήσεων για την παγκόσμια οικονομία, ναυτιλία και λιμάνια, η ΟΛΠ Α.Ε. συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τη συστηματική και επιτυχημένη δραστηριοποίηση στον Λιμένα με στόχο ο Πειραιάς να βρίσκεται διαχρονικά ανάμεσα στα καλύτερα και αποτελεσματικότερα λιμάνια παγκοσμίως με όραμα το πράσινο μέλλον.