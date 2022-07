Αρκετοί πλοιοκτήτες, που εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να μεταφέρουν ρωσικό αργό, αποκομίζουν μεγάλα οφέλη σε τουλάχιστον μία διαδρομή καθώς άλλοι αποφεύγουν το εμπόριο.

Οι ναυλωτές μπορούν να κερδίσουν περίπου 1,6 εκατ. δολάρια μεταφέροντας ρωσικό πετρέλαιο ESPO με ένα μικρό δεξαμενόπλοιο από το ανατολικό λιμάνι του Kozmino στην Κίνα, ανέφεραν οι ναυλομεσίτες. Αυτό είναι περίπου τριπλάσιο από το ποσό πριν από την εισβολή στην Ουκρανία, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg. Το προσοδοφόρο εμπόριο έχει γίνει τακτικό σημείο για τους πλοιοκτήτες από την Κίνα, την Τουρκία και την Ελλάδα, πρόσθεσαν.

Σχεδόν όλες οι πρόσφατες εξαγωγές της ESPO έχουν μεταφερθεί ή προορίζονται για κινεζικά λιμάνια, με περιστασιακές αποστολές προς την Ινδία.

Η κινεζική Cosco Shipping Holdings Co. είναι από τις πιο δραστήριες στο εμπόριο της ESPO μαζί με τη ρωσική Sovcomflot, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg και ναυλομεσίτες. Η Active Shipping & Management Ltd., η BEKS Ship Management & Trading SA και η Dynacom Tankers Management Ltd. από την Τουρκία εξακολουθούν να μεταφέρουν, μαζί με τις ελληνικές εταιρείες Avin International Ltd. και Estoril Navigation Ltd.

Συνήθως χρειάζονται περίπου πέντε ημέρες για να μεταφερθεί οι εξαγωγές ESPO στην Κίνα με ένα δεξαμενόπλοιο μεγέθους aframax, καθιστώντας το ένα από τα πιο κερδοφόρα δρομολόγια παγκοσμίως, είπαν οι ναυλομεσίτες. Ο σύντομος χρόνος διέλευσης σημαίνει ότι τα πλοία έχουν ελάχιστο χρόνο διακοπής όταν επιστρέφουν άδεια στο Kozmino, αυξάνοντας έτσι τα ποσοστά χρήσης και τα κέρδη τους, πρόσθεσαν. Ένα δεξαμενόπλοιο μεγέθους aframax μπορεί να μεταφέρει περίπου 730.000 βαρέλια αργού.

Αυτοί οι φορτωτές που εξακολουθούν να συμμετέχουν στο εμπόριο της ESPO κεφαλαιοποιούν υψηλά κέρδη πριν ξεκινήσουν οι νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τις οποίες θα υπάρξει περισσότερος έλεγχος στις συναλλαγές με τη Μόσχα.

Η Ομάδα των Επτά εθνών (G7) την περασμένη εβδομάδα συζήτησε διαφορετικούς τρόπους διατήρησης των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου περιορίζοντας παράλληλα τα έσοδα της Μόσχας. Υποβλήθηκε πρόταση, η οποία περιελάμβανε ανώτατα όρια τιμών και περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση σε ασφαλιστική κάλυψη και υπηρεσίες αποστολής, αν και δεν έχουν οριστικοποιηθεί αποφάσεις.