Η Norwegian Cruise Line (NCL), πρωτοπόρος στην παγκόσμια κρουαζιέρα, πραγματοποίησε σήμερα την τελετή ονοματοδοσίας του νεότερου πλοίου της Norwegian Prima, το οποίο έγραψε ιστορία ως το πρώτο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο που «βαφτίστηκε» στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.

Το Norwegian Prima, το πρώτο από τα έξι πλοία της νέας, πρωτοποριακής κατηγορίας Prima της NCL, έκανε το ντεμπούτο του μπροστά σε περισσότερους από 2.500 καλεσμένους που απόλαυσαν μια συναρπαστική εμπειρία στην όμορφη ισλανδική πρωτεύουσα και μια τελετή ονοματοδοσίας που δεν είχε προηγούμενο.

«Με τον εκπληκτικό σχεδιασμό του και τις μοναδικές ανέσεις του, το Norwegian Prima αποτελεί από μόνο του μια ξεχωριστή κατηγορία», δήλωσε ο Frank Del Rio, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. «Ως το πιο ευρύχωρο νέο κρουαζιερόπλοιο, με εμπειρίες που προσφέρει μόνο η κατηγορία Prima, συνεχίζει την κληρονομιά της NCL στις πρωτιές του κλάδου. Θέλαμε να λανσάρουμε το Norwegian Prima σε μια τοποθεσία εξίσου ξεχωριστή και μοναδική με το ίδιο το πλοίο, και το εντυπωσιακό τοπίο του Ρέικιαβικ είναι το τέλειο σκηνικό για μια τέτοια περίσταση-ορόσημο. Ευχαριστούμε την κοινότητα του Ρέικιαβικ που μας υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Με μήκος 294 μέτρα, εκτόπισμα περισσότερο από 143.535 τόνους και χωρητικότητα έως 3.100 ατόμων, το Norwegian Prima παρέχει τα υψηλότερα επίπεδα προσωπικού και την μεγαλύτερη αναλογία χώρων από οποιοδήποτε νέο κρουαζιερόπλοιο ακόμα και της premium κατηγορίας κρουαζιέρας. Διαθέτει, επίσης, τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κατηγορίες σουιτών από κάθε άλλο πλοίο, καθώς και το αναβαθμισμένο The Haven by Norwegian, το πολυτελές, αποκλειστικής πρόσβασης «ship-within-a-ship». Η ποικιλία ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων οι γρηγορότερες τσουλήθρες (The Rush και The Drop) και η πρώτη πίστα οδήγησης τριών επιπέδων (Prima Speedway) στη θάλασσα, προσφέρουν στους επισκέπτες του Norwegian Prima στιγμές που απογειώνουν την αδρεναλίνη. Χώροι όπως η Ocean Boulevard, ο υπαίθριος πεζόδρομος 44.000 τετραγωνικών ποδιών που περιβάλλει ολόκληρο το κατάστρωμα, το Concourse, ένας υπαίθριος κήπος γλυπτικής που φιλοξενεί έργα εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και τα μεγάλα καταστρώματα με τις πισίνες υπερχείλισης στην Infinity Beach, προσφέρουν ευκαιρίες χαλάρωσης. Για να μάθετε περισσότερα για όλα όσα προσφέρει το Norwegian Prima, κάντε κλικ εδώ.

«Προετοιμαζόμασταν εντατικά και περιμέναμε με ανυπομονησία αυτήν την ξεχωριστή εκδήλωση εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανοίγουμε το επόμενο κεφάλαιο για την NCL με το Norwegian Prima», δήλωσε ο Harry Sommer, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Norwegian Cruise Line. «Ήταν απόλαυση να βλέπουμε το όραμά μας να ζωντανεύει με αυτήν την τελετή-ορόσημο για την ονοματοδοσία του Norwegian Prima, η οποία δίνει τον τόνο για τις απαράμιλλες διακοπές που θα απολαμβάνουν οι επισκέπτες μας τα επόμενα χρόνια. Είμαστε ευγνώμονες στα μέλη της ομάδας και τους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο που έκαναν το Norwegian Prima μια εκπληκτική πραγματικότητα», κατέληξε.

Οι καλεσμένοι στην τελετή ονοματοδοσίας απόλαυσαν μια εντυπωσιακή παράσταση από το δημοφιλές ισλανδικό συγκρότημα Daði og Gagnamagnið, προτού η «νονά» του Norwegian Prima, Katy Perry, ανεβεί στην κεντρική σκηνή για να «βαφτίσει» επίσημα το σκάφος με το τελετουργικό σπάσιμο του μπουκαλιού σαμπάνιας στο κύτος του πλοίου. Στη συνέχεια, η σκηνή τριών επιπέδων του Prima Theatre & Club μετατράπηκε σε ένα μοναδικό σκηνικό, όπου οι επισκέπτες απόλαυσαν μια φαντασμαγορική παράσταση με ορισμένες από τις κορυφαίες επιτυχίες της Katy Perry.

«Ήταν τόσο διασκεδαστικό να ρίξω λίγη... νεραϊδόσκονη στο Norwegian Prima, σαν νονά-νεράιδα, για να το κατευοδώσω καθώς αρχίζει τα ταξίδια του στις ανοιχτές θάλασσες», είπε η Katy Perry και πρόσθεσε: «Πάντα μου άρεσαν οι οικογενειακές διακοπές και οι ξεχωριστές εμπειρίες, γι' αυτό με μεγάλη χαρά εύχομαι σε όλους τους ταξιδιώτες του Norwegian Prima ‘καλό ταξίδι!’».

Πριν από την τελετή ονοματοδοσίας, υπήρχε μία έκπληξη για τους καλεσμένους: μία αυθεντική ισλανδική εμπειρία στο πολιτιστικό κέντρο HARPA, όπου παρακολούθησαν ένα συναρπαστικό σόου με φώτα LED από τον καλλιτέχνη Olafur Eliasson καθώς και ερμηνείες από την Ισλανδή τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Bríet, η οποία μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας προσέφερε μια εντυπωσιακή παράσταση.

Το Norwegian Prima θα αναχωρήσει για τα εναρκτήρια ταξίδια του προς τη Βόρεια Ευρώπη από την Ολλανδία, τη Δανία και την Αγγλία, αρχής γενομένης στις 3 Σεπτεμβρίου 2022, πριν πάρει το δρόμο για τις ΗΠΑ. Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στην Καραϊβική από τη Νέα Υόρκη, το Galveston του Τέξας και το Μαϊάμι, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, προτού εγκατασταθεί στα λιμάνια βάσης του, στο Πορτ Κανάβεραλ της Φλόριντα και στο Γκάλβεστον του Τέξας, για την περίοδο κρουαζιέρας 2023 και 2024.