Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για το κλίμα του 2030, θα απαιτηθούν 700 πλοία χαμηλών εκπομπών και 400 πλοία μηδενικών εκπομπών μόνο στη Νορβηγία, σύμφωνα με ναυτιλιακούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της χώρας. Νορβηγικές ναυτιλιακές ομάδες, ενώσεις ναυτιλιακής βιομηχανίας, πλοιοκτήτες, επιχειρηματικές οργανώσεις, νηογνώμονες και χρηματοοικονομικοί παράγοντες έχουν δεσμευτεί για διορατική συνεργασία για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών για τον ναυτιλιακό τομέα.

Η νορβηγική συνεργασία ανακοινώθηκε επίσημα 7 Νοεμβρίου σε εκδήλωση έναρξης υψηλού επιπέδου κατά τη διάρκεια του COP27 στην Αίγυπτο. Οι συμμετέχοντες στη συνεργασία περιλαμβάνουν το GCE Blue Maritime (κέντρο αριστείας ναυτιλιακού συμπλέγματος), το NCE Maritime CleanTech (Cluster for Clean Maritime Solutions, Næringslivets Hovedorganisasjon (The Confederation of Norwegian Enterprise, NHO), Norsk Industri (The Federation of Norwegian Industries), NorgesN Rederiorgi Ένωση πλοιοκτητών), Kystrederiene (Νορβηγοί παράκτιοι πλοιοκτήτες), Maritimt Forum (σύλλογος βιομηχανίας Maritime Forum), Havila Kystruten (Havila Voyages), Hurtigruten, Kongsberg (θαλάσσια τεχνολογία) και DNV (νηογνώμονας).

Οι εταίροι έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών ως απάντηση στην Πράσινη Πρόκληση Ναυτιλίας που διατυπώθηκε από κοινού από τις κυβερνήσεις της Νορβηγίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Green Shipping Challenge, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι να καταλύσει την παγκόσμια μετάβαση στην πράσινη ναυτιλία, εκδόθηκε ως μέρος μιας κοινής δήλωσης για το κλίμα από τον Νορβηγό πρωθυπουργό Johas Gahr Støre και τον Ειδικό Προεδρικό Απεσταλμένο για το Κλίμα John Kerry τον Μάιο του 2022.

Οι συμμετέχοντες στη νορβηγική συνεργασία υποσχέθηκαν να αγωνιστούν για τη μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία κατά 50% έως το 2030, σύμφωνα με τους εθνικούς στόχους της Νορβηγίας για το κλίμα. Αυτό προστίθεται στον τρέχοντα στόχο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για μείωση των εκπομπών CO2 από την παγκόσμια ναυτιλία κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και 70% έως το 2050. Οι Νορβηγοί χρηματοοικονομικοί εταίροι με ναυτιλιακή υποστήριξη δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν κεφαλαιουχικά μέσα για την υποστήριξη πράσινων μέτρων και έργων μέσω της παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η νορβηγική κυβέρνηση θα υποστηρίξει πράσινες πρωτοβουλίες και ανάπτυξη υποδομών για πηγές ενέργειας χωρίς ορυκτά. Παράλληλα με τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων πλοίων, οι εταίροι θα αναλάβουν επίσης ενέργειες για την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την κατασκευή των πλοίων μηδενικών εκπομπών του μέλλοντος.