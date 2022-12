Εκατοντάδες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες τιμήθηκαν για τη διάσωση πληρωμάτων πλοίων που βρέθηκαν σε κίνδυνο στους ωκεανούς του κόσμου φέτος, κατά την 30ή επέτειο του Ελληνικού AMVER Awards Gala Dinner, που πραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Propeller Club του Πειραιά, σε συνεργασία με την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών, και το «παρών» έδωσαν αξιωματούχοι της Ελληνικής Κυβέρνησης, κορυφαίοι διπλωμάτες των ΗΠΑ και ανώτεροι εκπρόσωποι από ολόκληρη σχεδόν την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.

Το Σύστημα AMVER (Automated Mutual Assistance Vessel Rescue) παρακολουθεί τις πορείες των πλοίων, εντοπίζει πιθανά προβλήματα και ενημερώνει άλλα σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή να προσεγγίσουν και να παράσχουν βοήθεια. Η ιδέα για αυτό το Σύστημα έγινε πραγματικότητα επίσημα στις 15 Απριλίου 1958, με τις προσπάθειες της ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών και ορισμένων εκπροσώπων της εμπορικής ναυτιλίας. Πάνω από 7.000 ζωές έχουν σωθεί από τα πλοία που συμμετέχουν στο Σύστημα AMVER από το 2000 έως σήμερα και πολλές από αυτές τις διασώσεις οφείλονται στις ανιδιοτελείς και αλτρουιστικές προσπάθειες ναυτικών και σκαφών ελληνικών συμφερόντων. Περισσότερα από 11.000 διεθνή πλοία συμμετέχουν στο Σύστημα AMVER και κατά μέσο όρο 6.300 πλοία προστίθενται στο δίκτυο AMVER κάθε μέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπολογιστής του AMVER Center λαμβάνει καθημερινά πάνω από 40.000 μηνύματα AMVER.

Η εκδήλωση άνοιξε με ανάκρουση των εθνικών ύμνων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας και ακολούθησε ο χαιρετισμός του Κωστή Φραγκούλη, Προέδρου του Propeller Club Πειραιά και Αντιπροέδρου του International Propeller Club of the United States.

«Απόψε είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά, αφού φέτος η εκδήλωση των Βραβείων AMVER συμπληρώνει 30 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική επέτειος για την Ελληνική Ναυτιλία», σημείωσε ο κ. Φραγκούλης, μπροστά σε 950 καλεσμένους που είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να απολαύσουν μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση αλλά και έμπνευση.

«Όπως κάθε χρόνο, απόψε τιμούμε τους ήρωες ναυτικούς μας που με αυτοθυσία και αυταπάρνηση σπεύδουν να σώσουν ζωές στις θάλασσες του κόσμου, αψηφώντας κάθε κίνδυνο. Τιμούμε τα πλοία και τις διαχειρίστριες εταιρείες τους. Τιμούμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο τιμόνι των αποφάσεων και στηρίζετε αυτό το πολύ σπουδαίο πρόγραμμα της Αμερικανικής Ακτοφυλακής, που ξεκίνησε το 1958 στον Βόρειο Ατλαντικό και επεκτάθηκε παγκοσμίως από το 1971. Ένα πρόγραμμα που από το 2000 έχει συμβάλει στο να σωθούν 7.000 ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε ο κ. Φραγκούλης.

Εκπροσωπώντας την Ελληνική Κυβέρνηση, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος τόνισε: «Όπως γνωρίζετε Ελλάδα και Ναυτιλία είναι έννοιες

ταυτόσημες. Αυτός είναι ο λόγος που η ελληνική Ναυτιλία παραμένει σταθερά ως ηγέτιδα δύναμη στην Παγκόσμια Ναυτιλία. Ειδικότερα, ελέγχει το 32% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 25% των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και το 22% του στόλου πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν το 59% της χωρητικότητας της ΕΕ. Περισσότερο από το ένα τρίτο του ελληνόκτητου στόλου ή 1.706 πλοία, φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ, την ίδια στιγμή που συνεχίζουν να επενδύουν σε νεότευκτα πλοία.

«Αναφέρω αριθμούς, αλλά πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι. Και το ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας μας, αποτελεί το ισχυρό χαρτί της χώρας μας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι συστήματα όπως το AMVER, που τα τελευταία 22 χρόνια έχει βοηθήσει να σωθούν πάνω από 7000 ζωές δείχνουν την χρησιμότητά του. Αλλά επιβεβαιώνουν και κάτι άλλο: Τη δυναμική μιας λέξης που δεν υπάρχει σε άλλα λεξιλόγια. Και αυτή είναι το φιλότιμο. Και οι Έλληνες ναυτικοί και οι εταιρείες που είναι πίσω τους και τους οποίους τιμούμε σήμερα έχουν κάνει πράξη το φιλότιμο συμμετέχοντας με τα πλοία τους στις προσπάθειες να σωθούν ζωές.».

Η Mary Olson, Επιτετραμμένη στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφώνησε ομιλία εκ μέρους του Εξοχότατου George James Tsunis, Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και επίτιμου μέλους του Propeller Club Πειραιά. Η κα Olson επανέλαβε τη σπουδαιότητα των Βραβείων AMVER και τόνισε τη σημασία της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ.

«Το Σύστημα AMVER έχει σώσει χιλιάδες ζωές στη θάλασσα. Ενώ ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ, η ολόθερμη ανταπόκριση από τον κλάδο της εμπορικής ναυτιλίας σε όλο τον κόσμο έκανε το πρόγραμμα παγκόσμια επιτυχία».

«Θέλω να εξάρω το σύνολο της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για τη φιλία σας. Και αναγνωρίζω ότι η συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα AMVER είναι μόνο μια πτυχή των μακροχρόνιων και βαθύτατων δεσμών της ελληνικής ναυτιλίας με την Αμερική. Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα από την International Development Finance Corporation των ΗΠΑ επισκέφθηκε την Ελλάδα για να συνεχίσει τις συνομιλίες με την αμερικανική εταιρεία ONEX σχετικά με την υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την ανακαίνιση του Ναυπηγείου Ελευσίνας. Μια επιτυχημένη επένδυση στο Ναυπηγείο Ελευσίνας θα αποτελέσει πλεονέκτημα όχι μόνο για την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, αλλά και για την εμπορική και επενδυτική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας», κατέληξε η κα Olson μεταφέροντας το μήνυμα του κ. Tsunis.

Στη συνέχεια, προβλήθηκε βίντεο με όλες τις ελληνικές εταιρείες που τιμήθηκαν με τα φετινά Βραβεία AMVER.

Πριν το χαιρετισμό της, η Αντιναύαρχος Laura M. Dickey τίμησε το Propeller Club Πειραιά για την επιτυχή προώθηση του Προγράμματος AMVER και για την ετήσια διοργάνωση απονομής των Βραβείων στην Ελλάδα επί 30 χρόνια.

Στη συνέχεια κατά την ομιλία της, τόνισε: «Είμαι εντυπωσιασμένη με το έργο που κάνετε για την προώθηση της ναυτιλίας. Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 30ή επέτειο των Βραβείων AMVER στην Ελλάδα. Και με την πλούσια ιστορία της Ελλάδας ως πρωταγωνιστή στο Πρόγραμμα AMVER, δεν μπορώ να σκεφτώ καλύτερο μέρος από το να βρίσκομαι απόψε εδώ

για να τιμήσω εκείνα τα σκάφη που συμμετέχουν συστηματικά στο Σύστημα AMVER. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν σχεδόν το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Δεν κυριαρχείτε μόνο στον κόσμο ως η νούμερο ένα ναυτική χώρα, αλλά πρωτοπορείτε και σε ετοιμότητα να σώσετε ζωές στη θάλασσα και αυτό αποτελεί απόδειξη της σταθερής αφοσίωσης της Ελλάδας στην ασφάλεια στη θάλασσα και στους ναυτικούς».

Στο τέλος του χαιρετισμού της η Laura M. Dickey έλαβε βραβείο από την Δανάη Μπεζαντάκου, Γενική Γραμματέα του Propeller Club Πειραιά, για την προσφορά της στο Σύστημα AMVER.

Εκπρόσωποι του Propeller Club και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας μοιράστηκαν τις απόψεις και τις εντυπώσεις τους για το Propeller Club κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που έκανε αναδρομή στα πρώτα βήματα της διοργάνωσης απονομής των βραβείων και παρουσίασε προσωπικές ιστορίες από την πορεία των AMVER Awards, ξεκινώντας από τα πρώτα Βραβεία AMVER κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων, στις αρχές της δεκαετίας του '90, καταγράφοντας την αύξηση των βραβευθέντων Ελλήνων από 45 το 1992 στο φετινό ρεκόρ των 247, αλλά και αναδεικνύοντας τις αξίες αυτής της πρωτοβουλίας για θάρρος, φιλότιμο και ανθρωπιά, καθώς και πραγματικές ιστορίες διάσωσης, όπως τα περίπου 120 άτομα που σώθηκαν κοντά στις ακτές της Λιβύης από ελληνικό σκάφος. Το βίντεο παρουσίασε τις σκέψεις των Στέφανου Κωστόπουλου, Γρηγόρη Τιμαγένη, Κώστα Κωνσταντίνου, Γιώργου Ξηραδάκη, Νίκι Παπαδάκη, Μάρκου Φόρου, Βλάσση Κατράντζου, Αντώνη Φαράκλα, Κώστα Ρόκκου, Μάριου Κυριακού, Θεόδωρου Κόντε, Νίκου Τσαβλίρη, Δημήτρη Φαφαλιού, Κωστή Φραγκούλη.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την τελετή απονομής των βραβείων.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος, η Επιτετραμμένη στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα Mary Olson, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Προέδρος του Propeller Club Πειραιά και Αντιπροέδρος του International Propeller Club of the United States Κωστής Φραγκούλης και ο Α’ Αντιπρόεδρος του Propeller Club Πειραιά Χρήστος Τιμαγένης απένειμαν τα Top Ten Companies Award στις εταιρείες: The Angelicoussis Group (114 πλοία), TMS Group (97 πλοία), Technomar Shipping Inc (80 πλοία), Capital Shipmanagement Corp (75 πλοία), Tsakos Group of Companies (74 πλοία), Star Bulk (70 πλοία), Thenamaris (Ships Management) Inc (62 πλοία), Danaos Shipping Co Ltd (62 πλοία), V Ships Greece Ltd (61 πλοία) και Euronav Ship Management (Hellas) Ltd (50 πλοία). Οι τρεις πρώτες εταιρείες έλαβαν επίσης τα Fidelity Awards, τα οποία απονέμονται σε εταιρείες με τα περισσότερα πλοία στο Σύστημα AMVER την τελευταία δεκαετία. Ο Όμιλος Αγγελικούση (1.010 πλοία) κέρδισε το Χρυσό Βραβείο, το Ασημένιο ο Όμιλος Εταιρειών Τσάκος (672 πλοία) και η Thenamaris (Ships Management) Inc κέρδισε το Χάλκινο στην ίδια κατηγορία (614 πλοία). Τα Fidelity Awards απένειμαν ο Α' Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Ιωάννης Αργυράκης, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Propeller Club Πειραιά Γιάννης Μπελούσης, ο Διοικητής Διοικήσεως Ναυτικής Εκπαίδευσης του Πολεμικού Ναυτικού, Υποναύαρχος Δημήτριος Κατάρας, και η Πρόεδρος της Επιτροπής Δωρεών και Υποτροφιών του Propeller Club Πειραιά Κατερίνα Σταθοπούλου.

Τα Rescue Awards απονεμήθηκαν στους: Seamar Management S.A. (για την επιχείρηση διάσωσης του M/V Pnagea), V Ships Greece Ltd (δύο βραβεία διάσωσης, M/V Methoni και M/V York), Eastern Mediterranean Maritime (για το M/V Agioi Fanendes), Polembros Shipping Limited (για το M/V Resilient Warrior), Star Bulk (τρία βραβεία, για τα M/V Star Marianne, M/V Star Pauline και M/V Star Dorado), Euronav Ship Management (Hellas) Ltd (τρία βραβεία, για τα M/V Quebec, M/V Antigoni, M/V Cedar), Latsco Shipping Ltd (για το M/V Fos Athens), Meadway Bulkers Ltd (για το M/V Integrale), Arcadia Shipmanagement Co Ltd (για το M/V Aegean Dream), Sun Enterprises (για το M/V Christina), Navarone S.A. (για το M/V Seapearl), Balthellas Chartering S.A. (για το M/V St Dimitrios) και Bulkseas Marine Management S.A. (για το M/V Arcturus). Συνολικά, δεκαοκτώ από τα σκάφη αυτών των εταιρειών συμμετείχαν σε αποστολές διάσωσης τους τελευταίους 12 μήνες και έσωσαν συνολικά 410 άτομα. Τα Rescue Awards απένειμαν η Αντιναύαρχος Laura M. Dickey, ο Β'

Υπαρχηγός Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Αλέξανδρος Τσελίκης, ο Ταμίας του Propeller Club Πειραιά Δημήτρης Βασιλάκος και ο Πρόεδρος της Ναυτιλιακής Επιτροπής του Club Γιώργος Καλλιάνης.

Η Θωμαΐς Απέργη και οι Locomondo διασκέδασαν τους καλεσμένους με την μουσική τους, σε μια βραδιά που έφερε κοντά την ελληνική ναυτική κοινότητα για να γιορτάσει τη συμβολή της στην ασφάλεια στις θάλασσες του κόσμου.

Η εκδήλωση AMVER Awards 2022 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους Πλατινένιους Υποστηρικτές της εκδήλωσης Alba Graduate Business School, Castor Maritime, D.K. Fotinakis, Franman, Ionic, MAN Energy Solutions, M Maritime, Marshall Islands Registry, Tsakos Group of Companies, τους Χρυσούς Υποστηρικτές American Bureau of Shipping, Aegean Shipping, Allied Shipbroking, Angelicoussis Group of Companies, BCA College, Blue Planet Shipping, Bright Navigation, Capital Shipmanagement, Costamare Shipping, Crossworld Marine, Diaplous Group, DNV, FelixBni, Laskaridis Shipping Company, Latsco Marine Management, Lloyd's Register, Magna Marine, Marichem Marigases Worldwide Services, Metropolitan College, Minoa Marine, Moore, Navarone, Navigator Shipping Consultants, Navios Maritime, PPG, Rina, Safe Bulkers, Seagate Navigation, Star Bulk, Wingu Suite, τους Ασημένιους Υποστηρικτές Silver Supporters, A.M. Nomikos, Alberta Ship management, Bureau Verita, Chartworld Shipping, Dorian LPG, Euronav, Liberian Registry, Marine Support, Marla Dry, Pavimar, Prime Marine, Samos Steamship, Seamar Management, Technomar Shipping, Thenamaris, TMS Group of Companies, YANMAR Group και τους Χάλκινους Υποστηρικτές AB Maritime, Alassia, Alma Shipmanagement & Trading S.A, Alpha Gas, Andriaki Shipping, Anosis Maritime, Anthony Giavridis, ARKAS Hellas, Aspida Travel, Bahamas Maritime Authority, Ballas Promotions, Balthellas, Benefit Software, Centrofin Management, Chugoku Marine Paints, Clarksons, Class NK, Controls and Automation Stavros Kassidiaris S.A, Contships, Danelec, Drew Marine, Eastern Mediterranean Maritime, ERMA First, Fafalios Shipping, FARAD, Forte Maritime Security, Furuno Hellas, GAC, Gaslog, Genimar, Golden Cargo, Golden Coast Marine, Handy Chart, KEFI S.A, KONKAR, KTE Company Limited, Kyklades Maritime Corporation, LMZ Shipping, Load Line Marine, M.T. Maritime, MacGregor Greece, MAEM, Major & Grove, Marine Tours, MAST Maritime Services, Mylaki Shipping Agency, Naniwa Pump, Nereus Shipping, Oceanfleet Shipping, Optimum Group, Oriani Hellas, Perosea Shipping, Piraeus Port Authority SA, Polembros, Posidonia Events, PYXIS, Seapioneer, Seabright, Sealink, Seanergy, Seascape Marine and Trading, Seaven, Seven Seas Investment Fund, ShipParts, SKF, SuperEco, Survitec, Target Marine, The Swedish Club, Timagenis Law Firm, Tototheo Maritime, Unibros, Union Commercial Incorporated, V.SHIPS Greece, Zepos and Yannopoulos Law Offices.