Η βιομηχανία της κρουαζιέρας συνεχίζει να επιλέγει την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στην Μεσόγειο και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Royal Caribbean, ένας από τους κορυφαίους ομίλους της βιομηχανίας της κρουαζιέρας επιλέγει την Ελλάδα ως homeporting και ειδικότερα το κρουαζιερόπλοιο Enchantment of the Seas που φέτος το καλοκαίρι θα αναχωρεί από το λιμάνι του Πειραιά από Μάιο έως Σεπτέμβριο και θα κάνει 7 νυχτες κρουαζιέρες προς Ελληνικά λιμάνια, όπως τη Μύκονο, Σαντορίνη, Χανιά, Κέρκυρα κ.α και λιμάνια της Αδριατικής, όπως το Κοτόρ στο Μαυροβούνιο και το Σπλιτ στην Κροατία. Το πλοίο αναχωρώντας από Πειραιά θα έχει λιμάνι αποβίβασης την Ραβέννα της Ιταλίας.

Το Enchantment of the Seas έχει μεικτή χωρητικότητα 82,910 τόνων, μήκος 301 μέτρα και 11 καταστρώματα, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει έως 2730 επιβάτες.

Το καλοκαίρι 2024 η Royal Caribbean συνεχίζει να επενδύει στην Ελλάδα με το κρουαζιερόπλοιο Voyager of the Seas, το οποίο από Μάιο έως Οκτώβριο θα αναχωρεί είτε από Πειραιά προς Ραβέννα με ενδιάμεσους σταθμούς σε Ελληνικά λιμάνια και λιμάνια της Αδριατικής, είτε από/προς Πειραιά προς Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο. Το Voyager of the Seas είναι μεγαλύτερο από το Enchantment of the Seas, έχει μεικτή χωρητικότητα 137,276 τόνων, μήκος 311 μέτρα, 15 καταστρώματα και μπορεί να φιλοξενήσει έως 4000 επιβάτες.

Εκτός Ελλάδας, το καλοκαίρι του 2023 το Symphony of the Seas, ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προηγμένα κρουαζιερόπλοια του κόσμου θα βρίσκεται στη Δυτική Μεσόγειο, και θα κάνει 7νυχτες κρουαζιέρες σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία με λιμάνι αναχώρησης τη Βαρκελώνη ή την Τσιβιταβέκια (Ρώμη). To Symphony of the Seas έχει μεικτή χωρητικότητα 228,081 τόνων, 362 μέτρα μήκος, διαθέτει 18 καταστρώματα ενώ μπορεί να υποδεχθεί έως 6,680 επιβάτες.

Στη Βόρεια Ευρώπη, το Jewel of the Seas από το Μάιο έως τον Αύγουστο θα κάνει μεγαλύτερης διάρκειας κρουαζιέρες (12νυχτες) στα Βρετανικά Νησιά και την Ισλανδία ή στα Νορβηγικά φιορδ μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο με λιμάνι αναχώρησης το Άμστερνταμ. Το Jewel of the Seas έχει μεικτή χωρητικότητα 90, 090 τόνων, 293 μέτρα μήκος και μπορεί να φιλοξενήσει έως 2,700 επιβάτες.

Νέο κρουαζιερόπλοιο - Icon of the Seas.

Τον Ιανουάριο 2024 το πρώτο πλοίο της κατηγορίας Icon, το Icon of the Seas, θ΄ αποτελέσει ένα πρωτόγνωρο συνδυασμό των καλύτερων στοιχείων των διακοπών. Στο Icon κάθε οικογένεια και κάθε λάτρης της περιπέτειας θα βρουν τη δική τους εκδοχή των απόλυτων οικογενειακών διακοπών.

Το Icon of the Seas θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένες καινοτομίες και γνωστές, αναβαθμισμένες εμπειρίες για όλους. Διατίθενται περισσότερες δραστηριότητες από ποτέ που θ΄ανεβάσουν την αδρεναλίνη στα ύψη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου waterpark στη θάλασσα, ασυναγώνιστοι τρόποι χαλάρωσης με απεριόριστη θέα στον ωκεανό και πισίνες – μία για κάθε μέρα της εβδομάδας – και επιπλέον ένας συνδυασμός 40 νέων και ήδη γνωστών επιλογών για εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινή διασκέδαση καθώς και κορυφαία ψυχαγωγία.

To Icon of the Seas κατασκευάζεται στα ναυπηγεία Meyer Turku στην Φινλανδία, θα έχει μεικτή χωρητικότητα 250,800 τόνων και θα είναι πλέον το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, αφού θα έχει μήκος 365 μέτρων. Το πλοίο θα έχει 20 καταστρώματα και θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 7,514 άτομα.

Το Icon of the Seas θα ξεκινήσει την πρώτη του κρουαζιέρα τον Ιανουάριο 2024 και όλη τη χρονιά θα αναχωρεί από το Μαϊάμι των Η.Π.Α προσφέροντας 7νυχτες κρουαζιέρες εναλλάξ στην Ανατολική και Δυτική Καραϊβική επισκεπτόμενο προορισμούς όπως το Κοζουμέλ και το Πουέρτο Κόστα Μάγια στο Μεξικό, το Σεν Μαρτέν και Σεντ Tόμας και φυσικά το ιδιόκτητο νησί της Royal Caribbean στις Μπαχάμες, το Perfect Day at CocoCay.