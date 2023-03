Σύμπραξη EDIT Automation, ShipReality και M&C για την ενεργειακή απόδοση πλοίων

H EDIT Automation LTD, η ShipReality Inc και η M&C Group LTD, ανακοινώνουν τη συνεργασία τους με στόχο την παροχή μιας καινοτόμου λύσης για τη συμμόρφωση με την ενεργειακή απόδοση των πλοίων. Οι τρεις εταιρείες θα συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους για να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες που βοηθούν τα πλοία να επιτύχουν τους στόχους ενεργειακής απόδοσης και να συμμορφωθούν με τις νέες κανονιστικές απαιτήσεις του ΙΜΟ (π.χ. δείκτης ενεργειακής απόδοσης πλοίων σε λειτουργία, EEXI και δείκτης έντασης άνθρακα, CII).