Το πανόραμα των εξελίξεων στον κόσμο της ναυτιλίας και των αλλαγών που δρομολογούνται σε σχέση μεταξύ άλλων με τη χρηματοδότηση, την προστασία του περιβάλλοντος, τα νέα καύσιμα, την αυτόνομη πλοήγηση, το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη νέα γεωπολιτική κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία παρουσιάστηκαν στο 6ο ετήσιο συνέδριο Slide2Open Shipping Finance 2023, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Στο συνέδριο που αποτελεί την ετήσια συνάντηση - σημείο αναφοράς για τον κλάδο, μετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κορυφαία στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τραπεζών και κλάδων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.

Οι εκπρόσωποι του ναυτιλιακού κόσμου έδωσαν το στίγμα των αλλαγών που σχεδιάζονται και θα εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια στον κλάδο, για τις οποίες προετοιμάζεται η ελληνική ναυτιλία προκειμένου να παραμείνει στο κορυφαίο διεθνώς επίπεδο που έχει κατακτήσει, συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων.

Όπως επεσήμανε ο Δρ Άλεξ Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος & CEO της ECCO International Inc. και της ΖΟΜΕ Energy Networks Inc., «Η παγκοσμιοποίηση όπως την γνωρίζαμε έχει αλλάξει». Ενώ ο ιδρυτής και CEO της Stealthgas Inc. και της Imperial Petroleum Inc. Χάρης Ν. Βαφειάς, σε ερώτηση του Άγγελου Ρούπα Πανταλέων, ιδρυτή της Second Wind & Partners και συνομιλητή του στη συζήτηση Dragon Seeds που συντόνισε η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου τόνισε:

«H ζωή είναι ένα διαρκές pitch. Mια διαρκής διαπραγμάτευση. Και αυτό ισχύει για κάθε τι και για κάθε σχέση. Η επιμονή, ο σωστός χρόνος, η τύχη, η καλή γνώση του κλάδου και καλές διαπραγματευτικές δεξιότητες είναι το κλειδί της επιτυχίας. Και από όλους αυτούς τους παράγοντες επιτυχίας ο σημαντικότερος, σύμφωνα με τον Χάρη Βαφειά, είναι ο σωστός χρόνος».

Το συνέδριο ξεκίνησε με την κεντρική ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΙΕΕΕ SA, Δρ. Κωνσταντίνου Καραχάλιου που ανέφερε ότι η συμμόρφωση με τους κλιματικούς στόχους 2030 απαιτεί ολιστικά πλαίσια, διαλειτουργικότητα και σύμπνοια απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων. Επιπλέον, η καλύτερη οργάνωση των λιμένων μπορεί επίσης να δώσει νέες λύσεις – με άλλα λόγια, οι λύσεις δεν είναι μόνο τεχνικής φύσεως.

Στη συζήτηση πάνελ που ακολούθησε με θέμα Επανεξέταση στρατηγικής, επαναχάραξη πορείας, την οποία συντόνισε η διοργανώτρια του συνεδρίου και Πρέσβης του ΙΕΕΕ SA για την Ναυτιλία, Δέσποινα Τραυλού ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Ναυτιλίας και την Κυβέρνηση, ανέφερε ότι ενίοτε ο σημαντικός ρόλος της ναυτιλίας αγνοείται από όσους είναι εκτός του χώρου και τόνισε πως ο ρόλος του υπουργείου είναι να διευκολύνει, να τηρεί ανοικτό διάλογο με τον κλάδο και να έχει πάντα καλή γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος.

Ο καθ. Κώστας Συνολάκης, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Πρόεδρος του Κολλεγίου Αθηνών, ανέφερε ότι, σε ό,τι αφορά στη ναυτιλία, το ισχύον 3% στις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων θα αυξηθεί σε 10%- 13%.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και Αναπληρωτή Πρόεδρο της Contships Management Inc. Δρ Γιώργο Πατέρα πολύς λόγος γίνεται για το περιβάλλον, αλλά ενδεχομένως να πετυχαίναμε μείωση των εκπομπών, αν χρησιμοποιούσαμε τα ίδια καύσιμα πιο αποτελεσματικά. Η βελτιστοποίηση των διαδρομών των φέρρυ έχει επιφέρει 10% μείωση στα καύσιμα. Η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει ρεαλισμό και πολιτική συναίνεση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Queensway Navigation Co. Ltd. και πρώτος Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Βασίλης Τερζής εξήγησε ότι για τα πλοία μικρών αποστάσεων, ο ηλεκτρισμός αποτελεί ενδιαφέρουσα λύση. Ο ΙΜΟ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, αλλά δεν βοηθά τη ναυτιλία: έχει μεν ηγετικό ρόλο, αλλά δεν παρέχει κατευθύνσεις και δεν δίνει λύσεις.

Ο Πρέσβης του ΙΜΟ στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδη Λεωνίδας Δημητριάδης- Ευγενίδης τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα και ότι απαιτούνται βελτιώσεις για την προσέλκυση περισσότερων ταλέντων στη ναυτιλία, δεδομένου ότι και οι ισχύοντες κανονισμοί μάλλον αποθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους.

Ακολούθησε η συζήτηση Τι απαιτείται για να επιστρέψει η ναυτιλιακή χρηματοδότηση στις Ρίζες της; Την οποία συντόνισε ο ιδρυτής της Second Wind & Partners και Πρόεδρος του συνεδρίου, Άγγελος Ρούπας Πανταλέων.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο στις ΗΠΑ, ο ιδρυτής της Aquarius Maritime Capital Ltd, Bart Veldhuizen είπε ότι ενδεχομένως να έχει μειωθεί η εποπτική πίεση στα μικρά ιδρύματα στις ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Shipping και Structured Financing της Τράπεζας Πειραιώς, Κωνσταντίνος Πετρόπουλος ανέφερε ότι ενδεχομένως τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας να υποδηλώνουν έλλειψη επαρκούς κανονιστικής συμμόρφωσης. Από τη δική του εμπειρία, η κανονιστική συμμόρφωση συνέβαλε στη βελτίωση της τράπεζας.

Ο Διευθυντής της Common Progress Co. Na Ltd, Βασίλης Α. Παπαγιαννόπουλος σημείωσε ότι η κανονιστική συμμόρφωση αποτελεί εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα καθώς πάντα υπάρχουν γκρίζες ζώνες γιατί δεν μπορούν να προβλεφθούν όλα. Η τραπεζική χρηματοδότηση της ναυτιλίας εξαρτάται από τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο φορέων. Αλλά η ναυτιλιακή χρηματοδότηση δεν εξαρτάται μόνο από τον οικονομικό κύκλο, καθώς έχει και μια πολύ σημαντική πολιτική συνιστώσα.

O Partner της Alantra, Νικόλας Πετρακάκος ανέφερε ότι το υπερβολικό κανονιστικό πλαίσιο είναι που ευνόησε την εμφάνιση των credit funds και του leasing στη ναυτιλία. Οι νέοι τρόποι χρηματοδότησης είναι πιο εξελιγμένοι και υπόκεινται σε λιγότερους κανονισμούς. Οι καλές σχέσεις με τις τράπεζες είναι σημαντικές, αλλά αυτό δεν ευνοεί την καινοτομία στη χρηματοδότηση, όπως συμβαίνει με τις εναλλακτικές μορφές.

Όσον αφορά τη διατηρησιμότητα, ο Energy & Sustainability Officer της Seanergy Maritime Holdings Corp., Βασίλης Πετούσης ζήτησε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων.

O Area Manager Ανατολικής Μεσογείου της Wärtsilä Voyage, Χρήστος Ματσικούδης παρατήρησε ότι η συμμόρφωση προς τους κανονισμούς εξαρτάται από τον χρόνο: πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί ο κλάδος και κατά πόσον θα υπάρξει εμπιστοσύνη, ενώ ανέφερε το VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) που, κατά τη γνώμη του, ισχύει για τους κανονισμούς ESG.

Για την Επικεφαλής ESG, Sustainability & Climate Change του Ομίλου Motor Oil, Έλενα Αθουσάκη, τα σημαντικότερα στοιχεία του ESG είναι τα αέρια του θερμοκηπίου (Ε), η υγεία και ασφάλεια (S) και η διαφάνεια (G).

O CEO του Ομίλου Marine Tours, Κώστας Οικονόμου εξήγησε ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού είναι μεγάλο και ότι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις λειτουργίες αποτελεί πρόκληση.

Στη φιλική συζήτηση με θέμα τη διατηρησιμότητα του ανθρώπινου παράγοντα τόσο για τα πληρώματα όσο και για τους εργαζόμενους στη στεριά στην Ναυτιλία, η νευροψυχολόγος, σύμβουλος ανάπτυξης στελεχών και ιδρύτρια της Self Balance Ελισσάβετ Κάλμπαρη συνομίλησε με τον Business Director της Crossworld Marine, Makram Daouk και την Crew Manager της Seanergy Maritime Holdings, Μαρία Κορκοντζέλου και τόνισαν ότι τα φθηνά πληρώματα συνεπάγονται και κρυφά κόστη.

Απαιτούνται επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Ένας υγιής εργαζόμενος, χαρούμενος και περήφανος για την δουλειά του/της προσφέρει μόνο οφέλη στην επιχείρηση και τον κλάδο.

Ο Δρ Ματθαίος Μαχαίρας, CIO της Metrostar Management Corp. και Αντιπρόεδρος της Α.Μ.Μ.Ι.Τ.Ε.C. συντόνισε την συζήτηση πάνελ της A.M.M.I.T.E.C. με θέμα Αυτόνομη Ναυτιλία – Εξισορροπώντας τα Πλεονεκτήματα με τα θέματα Ασφάλειας, σημείωσε ότι το 2022 ήταν έτος-σταθμός για την αυτόνομη ναυτιλία καθώς πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά αυτόνομος διάπλους του Ατλαντικού.

Ο επικεφαλής Data Governance & Analytics της Bernhard Schulte Shipmanagement, Φρανκ Παλαιοκρασσάς τόνισε ότι το «άγιο δισκοπότηρο» της αυτόνομης ναυσιπλοΐας δεν έχει ακόμη όλες τις απαντήσεις και ότι τα τμήματα πληροφορικής έχουν πλέον έρθει στο επίκεντρο των λειτουργιών της ναυτιλιακής επιχείρησης.

Ο επικεφαλής ICT και Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας της TMS Cardiff Gas Ltd., Δρ Μιχάλης Μιχαλολιάκος σημείωσε ότι η ναυτιλία δεν είναι στραμμένη προς την τεχνολογία, αλλά η τεχνολογία υπάρχει και είναι απαραίτητη, όπως και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων. Τόνισε ότι η αυτονομία δεν σημαίνει και χωρίς προσωπικό.

Η Ειδική Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Κυβερνοασφάλειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Ομίλου Εταιρειών Navios, Κατερίνα Ραπτάκη είπε ότι απαιτείται διάλογος με την κοινότητα για τα υπέρ και τα κατά της αυτόνομης ναυσιπλοΐας, και ότι θα πρέπει να εξεταστούν επίσης θέματα που άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού, της ασφάλειας από κυβερνοεπιθέσεις και του ρυθμιστικού πλαισίου.

Όσον αφορά την Κυβερνοασφάλεια, o Senior Manager, Cyber Security Solutions, του Ομίλου ΟΤΕ, Δρ Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται μια στρατηγική κυβερνοασφάλειας και ότι ο χρήστης είναι αυτός που βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ η Διευθύντρια Governance, Risk & Compliance Services της Space Hellas, Νάντια Λιάπη εξήγησε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δεχθούμε κυβερνοεπιθέσεις – αλλά στο χέρι μας είναι να πάρουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται προκειμένου να μην είναι αυτές οι επιθέσεις επιτυχείς.

H Αντιπρόεδρος του ICC Women Hellas και Διευθύντρια της Golden Union Shipping Co. SA, Ειρήνη Βενιάμη-Μάνγκου αναφέρθηκε στη δράση του ICC προς όφελος όλων των γυναικών.

Ακολούθησε η συζήτηση πάνελ με θέμα Διασυνδεδεμένοι Ωκεανοί: Αξιοποιώντας τη δύναμη των τεχνολογιών που βασίζονται στο διάστημα για λειτουργική αριστεία, την οποία συντόνισε η ICT Senior Sales Specialist του Ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Λιαδή.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων και System Integration της Space Hellas, Γιάννη Αναστασάκο η εκμετάλλευση του διαστήματος θα φέρει ριζικές αλλαγές στον χώρο και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά.

Για τον Περιφερειακό Διευθυντή Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας της Cisco, Νίκο Μποτίνη ο «συνδεδεμένος κόσμος» μετατρέπεται σε «συνδεδεμένα τα πάντα όλα».

Ο Γιάννης Μαυρουδής, μέλος Δ.Σ. της ΕΒΙΔΙΤΕ και μέτοχος της Neuropublic SA, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας που αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή και εκτόξευση μικροδορυφόρων που θα προσφέρουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας, κυβερνοαφάλειας κ.λπ. Τόνισε ότι τα δεδομένα αποτελούν πολύτιμο αγαθό, αλλά δεν έχουν αξία χωρίς την κατάλληλη τεχνολογία.

Ο συνιδρυτής της Oriani, Philip Nielsen ανέφερε ότι η ουσιαστική τομή της διαστημικής τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να προσφέρει ένα πραγματικά παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνίας από παντού και αστειεύτηκε λέγοντας ότι στο παρελθόν οι καπετάνιοι αναρωτιόνταν τι γινόταν κάτω από το πλοίο. Τώρα θα αναρωτιούνται τι γίνεται από ψηλά!

Για τον Δρ Άλεξ Παπαλεξόπουλο, Πρόεδρο & CEO της ECCO International Inc. και της ΖΟΜΕ Energy Networks Inc., ο κλάδος της ενέργειας βρίσκεται σε ρευστή και εξαιρετικά αβέβαιη κατάσταση. Η παγκοσμιοποίηση όπως την ξέραμε έχει αλλάξει και η νέα πραγματικότητα διαμορφώνει ένα νέο ενεργειακό σκηνικό. Όσον αφορά στη ναυτιλία, πολλές είναι οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν στα λιμάνια, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε εικονικούς σταθμούς ενέργειας (VPPs) προς όφελος όλων των εμπλεκομένων φορέων.

O καθ. Γιάννης Προυσαλίδης και Επικεφαλής του Industrial Connection Activity Sustainable Maritime του ΙΕΕΕ ανέφερε ότι ναι μεν υπάρχουν πράσινες πηγές ενέργειας, αλλά τα συστήματα διανομής είναι μάλλον περίπλοκα και η διασύνδεση των πλοίων έχει αποδειχθεί δύσκολη.

Ο τεχνικός διευθυντής Νατιο-ανατολικής Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας και Αδριατικής του Bureau Veritas, Δρ Γιάννης Κοκαράκης μίλησε για τα εναλλακτικά καύσιμα και εξήγησε ότι είναι δύσκολο να προβλεφθεί ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος – πιθανόν να είναι περισσότερα από ένα. Πολλά εξαρτώνται από την παραγωγή, την αποθήκευση, την τιμή κ.λπ. και, σε κάθε περίπτωση, απαιτούνται σοβαρές επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και CEO της Attica Group, Σπύρος Πασχάλης ανέφερε ότι, από την πλευρά των επιβατηγών, προκειμένου να αποτελέσει ο ηλεκτρισμός τη μορφή ενέργειας που θα προκριθεί για τη ναυτιλία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, ομοιόμορφα πρωτόκολλα, διαλειτουργικότητα στα λιμάνια, εύλογη τιμολογιακή και φορολογική πολιτική.

O Business Development Manager της Queensway Navigation Co. Ltd, Θεοχάρης Β. Τερζής εξήγησε ότι ο ηλεκτρισμός αποτελεί εύλογη λύση για τις κοντινές αποστάσεις, μια λύση με μηδενικό θόρυβο και μηδενική οσμή. Αλλά απαιτούνται οικονομικά κίνητρα και υποδομές λιμένων.

Ο Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Δημήτρης Σπύρου αναφέρθηκε στο σχέδιο απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα της Αρχής Λιμένος Πειραιά, που περιλαμβάνει ενέργειες προς την κατεύθυνση των εναλλακτικών καυσίμων. Επίσης επιτελείται έργο όσον αφορά το τεχνικό, νομικό, κανονιστικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο.

Ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Δημήτρης Φούρλαρης ανέφερε ότι η ΡΑΕ σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο προχωρά σε χαρτογράφηση των μεγαλύτερων λιμανιών της χώρας προκειμένου να εκτιμηθεί το κόστος των απαιτούμενων επενδύσεων στα λιμάνια και τα δίκτυα και να τεθεί ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα στον ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο αναπτυξιακό του πλάνο. Κρίσιμο ζήτημα για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι η ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών προκειμένου να υποστηρίζεται η τροφοδοσία των πλοίων που ελλιμενίζονται σε αυτά.

Ο Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας του ΔΕΔΔΗΕ Γιώργος Λούκος μίλησε για την ουσιαστική μεταμόρφωση του συστήματος ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, και τις προκλήσεις στην πορεία για την επίτευξη διατηρησιμότητας στα λιμάνια.

Ο Δρ Άλεξ Παπαλεξόπουλος τόνισε ότι τα λιμάνια αποτελούν εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής λύσεων που βασίζονται στον ηλεκτρισμό και άλλα φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Φυσικά υπάρχουν προϋποθέσεις, όπως πρωτόκολλα και διαθεσιμότητα, ενώ σημαντικό ζήτημα είναι και σε ποιον ανήκει και ποιος λειτουργεί το λιμάνι.

Για τον Αλέξανδρο Χατζηπατέρα, Senior Vice President της Dorian LPG (USA) LLC και Managing Director της Dorian LPG Management Corp. το πλοίο είναι το πλωτό τμήμα της επιχείρησης και είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενισχυθεί το «αίσθημα του ανήκειν» όλων των εργαζομένων. Όπως ανέφερε στη συνομιλία του με τον Πρόεδρο του συνεδρίου Άγγελο Ρούπα Πανταλέων, η τεχνολογία και ο ανθρώπινος παράγοντας συνταιριάζονται για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Apollonia Lines SA και αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος τόνισε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι φθηνότερες από κάθε άλλη εναλλακτική και γι’ αυτό αντιπροσωπεύουν το 90% της παγκόσμιας εμπορευματικής κίνησης. Στη συνομιλία του με τον αναπληρωτή CEO της Intermodal Group Γιώργο Λάιο, ανέφερε επίσης ότι πιστεύει στην ελληνική ναυτιλιακή συστάδα και προέτρεψε τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν και να προωθήσουν από κοινού τη ναυτιλία.

Για την Διευθύντρια Listings του Χρηματιστηρίου Αθηνών Πέγκυ Παπασταύρου, το Χρηματιστήριο Αθηνών μπορεί να προσφέρει λύσεις και για τη ναυτιλία και υποστηρίζει τις αρχές ESG. Μπροστά σε χρηματιστήρια όπως των ΗΠΑ, το ελληνικό χρηματιστήριο είναι σαν τον Δαυίδ απέναντι στον Γολιάθ, αλλά η έκδοση ομολόγων αποτέλεσε σημαντική νίκη. H ελληνική κυβέρνηση στηρίζει την χρηματαγορά και σύντομα θα δούμε αποτελέσματα και στη ναυτιλία.

Ο Αντιπρόεδρος της Euroxx Securities SA, Αριστοτέλης Νινιός παρουσίασε το πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων και τα αξιόλογα αποτελέσματά του.

Για τον CFO του Ομίλου Goldenport Αλέξη Στεφάνου εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι η σταθερότητα.

Για τον Partner της Timagenis Law Firm Χρήστο Τιμαγένη, οι ευρωπαϊκές χρηματαγορές δεν είναι τόσο ελκυστικές, επειδή η νομοθεσία δημιουργεί πολλά εμπόδια.

Ο CFO της Seanergy Maritime Holdings Corp. Σταύρος Γυφτάκης συνέκρινε χρηματαγορές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και εξήγησε ότι οι αμερικανικές χρηματαγορές διακρίνονται για το μεγαλύτερο βάθος τους – τα νούμερα δεν είναι καν συγκρίσιμα.

Για τον Bart Veldhuizen της Aquarius Maritime Capital Ltd δεν θα υπήρχε καν σκέψη δημόσιας προσφοράς σε ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, δεδομένου του εύρους και του βάθους της αμερικανικής αγοράς.

Όπως ανέφερε στη συνομιλία του με τον partner της Watson Farley & Williams, Αλέξανδρο Δαμιανίδη, o CEO της Meadway Shipping & Trading Inc. Κώστας Δελαπόρτας εκτιμά ότι η ισχύς των βασικών οικονομικών μεγεθών και το άνοιγμα της Κίνας θα τονώσουν το διεθνές εμπόριο. Όσον αφορά την ανανέωση του στόλου, τίθεται υπέρ των νεότευκτων, και δη από ιαπωνικά ναυπηγεία, που έχουν χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα και χαμηλότερες εκπομπές.

Για τον Business Development Manager της Queensway Navigation Co. Ltd, Θεοχάρη Β. Τερζή και τον Γιάννη Κοτζιά της Xclusiv Shipbrokers, η περιβαλλοντική συμμόρφωση αποτελεί ανοικτό ζήτημα. Το θέμα είναι τι θα κάνουν στο τέλος οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.

Πολλοί είναι οι πλοιοκτήτες που είναι έτοιμοι να κάνουν το βήμα προς το μέλλον, αλλά οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς δεν φαίνεται να είναι έτοιμοι να ακολουθήσουν.

Τα καταληκτικά συμπεράσματα του συνεδρίου παρουσίασε όπως κάθε χρόνο ο Γιώργος Α. Τσαβλίρης, Principal της Tsavliris Salvage Group, συνοψίζοντας τα πεπραγμένα και παρουσιάζοντας τις σκέψεις και τις απόψεις του για τα βασικά πορίσματα της ημέρας.