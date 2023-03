250+ νέοι και νέες ηλικίας 15-25 ετών συμμετείχαν με ενθουσιασμό στο Blue Horizons διερευνώντας την προοπτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα επαγγέλματα της θάλασσας, στο τριήμερο εργαστήριο γνωριμίας, γνώσης και διασύνδεσης με τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Εντυπωσιακή συμμετοχή των νέων και κυρίως διάθεση για άμεση αλληλεπίδραση με εκπροσώπους της ναυτιλίας κατέγραψε η έναρξη του θεσμού “Blue Horizons: η ναυτιλία για τη νέα γενιά” (17-19 Μαρτίου 2023), μιας νέας πρωτοβουλίας του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Περιβάλλοντος (HELMEPA), και του Propeller Club (Port of Piraeus), με στόχο την άμεση διασύνδεση των νέων με τη ναυτιλιακή κοινότητα, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να μιλήσουν απευθείας με ανθρώπους της θάλασσας και να ανακαλύψουν τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας που προσφέρει ο ταχύτατα αναπτυσσόμενος

κλάδος της γαλάζιας οικονομίας.

Εφαρμόζοντας τη μεθοδολογική προσέγγιση της HELMEPA, το τριήμερο ανοιχτό εργαστήριο, δομήθηκε με μια σειρά από συμπληρωματικές παρουσιάσεις και εργαστήρια για τις θαλάσσιες μεταφορές, τα γαλάζια επαγγέλματα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις ήπιες δεξιότητες (soft skills), καθώς και on-the-spot mentoring, ευρεία δικτύωση και επιτόπιες συναντήσεις με πλήθος ερωτοαπαντήσεων με τους πρωταγωνιστές της ναυτιλίας αλλά και θαλάσσιων αθλημάτων όπως η ιστιοπλοΐα και η κολύμβηση.

Ιδιαιτέρως τιμητική ήταν η ομιλία του Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος κ. Γιώργου Προκοπίου στα νέα παιδιά, σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο οποίος ανέδειξε τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στη ναυτιλία και τη ναυπηγοεπισκευή.

Χαιρετισμούς απηύθυναν και η Πρόεδρος της HELMEPA, κα Σεμίραμις Παληού, ο Πρόεδρος του Propeller Club, Port of Piraeus, κ. Κωστής Φραγκούλης και η Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, κα Ελισάβετ Προκοπίου.

Θέματα που αναδείχθηκαν -κατά την εναρκτήρια συζήτηση- για τις προκλήσεις και ευκαιρίες για τα επαγγέλματα της θάλασσας είναι οι αυξανόμενες ανάγκες σε προσωπικό της ελληνόκτητης ναυτιλίας και οι νέες δεξιότητες που απαιτούνται την εποχή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η διευκόλυνση της πρόσβασης και παραμονής των γυναικών στα γαλάζια επαγγέλματα, η αναγκαία διαμόρφωση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου της ναυτικής εκπαίδευσης, η έλλειψη τεκμηριωμένων στοιχείων για την υποστήριξη κατάλληλων πολιτικών, καθώς και η διαρροή εγκεφάλων και ταλέντου (brain drain) στο εξωτερικό.

«Χρειαζόμαστε το ανθρώπινο δυναμικό και το ταλέντο που μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις ανάγκες και κυρίως προοπτικές. Συνεπώς πρέπει να δημιουργηθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά η γέφυρα που θα συνδέσει τις δυο πλευρές, ένας ολοκληρωμένος δηλαδή μηχανισμός ενημέρωσης, προσέλκυσης, καθοδήγησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) των νέων για την αξιοποίηση των προοπτικών που διανοίγονται στα γαλάζια επαγγέλματα, παραδοσιακά και νέα», Πρόεδρος HELMEPA, Σεμίραμις Παληού.

Σημειώνεται ότι η HELMEPA με οδηγό το Blue Generation και το Ride the Wave, μέσα σε ένα έτος (2022) έχει προσεγγίσει περισσότερους από 2.000 νέους και νέες, 15-29 ετών, σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζοντας τους τα γαλάζια επαγγέλματα και εισάγοντας τους στο μαγικό κόσμο της ναυτιλίας.

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, ο θεσμός φιλοξένησε (και ευχαριστεί θερμά) διακεκριμένους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι μοιράστηκαν τη γνώση και τις εμπειρίες τους με το ένθερμο νεανικό κοινό (παρουσιάζονται με αλφαβητική σειρά):

Δρ. Βάλια Αυγουστίδη (Επικεφαλής Επιστήμης & Περιβάλλοντος, HELMEPA), Ανδρέας Γιακουμέλος (General Manager, Antipollution & Μέλος ΔΣ HELMEPA), Αλεξάνδρα Κουβαδέλλη (Senior Claims Director, P&I & Defence, Thomas Miller (BV Greek Branch), Γιώργος Κουμπενάς (Πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας - ΕΕΚΦΝ), Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος (Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων), Ιάσονας Λαΐνος (Maritime Manager HELMEPA), Μαρία Λεκάκου (Καθηγήτρια τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), Δρ. Φαίη

