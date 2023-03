Seanergy: Προσφέρει υποτροφία για το μεταπτυχιακό «MSc in Shipping Management»

Στην παροχή μιας υποτροφίας πλήρους φοίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «MSc in Shipping Management» του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, προχωράει για 2 ο συνεχόμενο έτος, η ναυτιλιακή εταιρεία Seanergy Maritime Holdings Corp.