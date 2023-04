Στο πλαίσιο του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), δια της Προέδρου της, κας. Μελίνας Τραυλού, κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, καθώς και άλλων μελών του Προεδρείου και Διοικητικού Συμβουλίου της στις συζητήσεις για τη ναυτιλία, έδωσε δυναμικά το παρόν στέλνοντας τα μηνύματά της από το εμβληματικό τοπόσημο για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, τους Δελφούς.

Οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ έδωσαν το στίγμα του ελληνικού εφοπλισμού για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας και τη δέσμευση του ναυτιλιακού τομέα στο στόχο της απανθρακοποίησής του.

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ τόνισαν ότι η ναυτιλία δε χρειάζεται περισσότερους κανονισμούς, αλλά καλύτερους και ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση που να ταιριάζει σε όλους του ναυτιλιακούς τομείς. Η περιβαλλοντική και πολιτική ατζέντα της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αναντικατάστατο, στρατηγικό ρόλο της κοινοτικής ναυτιλίας, ενώ είναι ζωτικής σημασίας να αποτελεί η ασφάλεια κατευθυντήρια αρχή για όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σημειώθηκε επίσης ότι η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στη ESG εποχή ως ηγέτιδα στην εφαρμογή καινοτόμων, τεχνολογικών εξελίξεων.

H κα Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκπροσωπώντας θεσμικά τον ηγετικό κλάδο της εθνικής οικονομίας, την ελληνική ναυτιλία, δήλωσε στο Opening S ession:

«Η ελληνική ναυτιλία είναι η υπεροπλία της Ευρώπης. Είναι εθνικός, οικονομικός εταίρος. Τροφοδότης δισεκατομμυρίων ευρώ ναυτιλιακού συναλλάγματος, εργοδότης εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων άμεσης και έμμεσης εργασίας και σταθερός επενδυτής και σε άλλους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. Αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, ταυτισμένο με την εθνική υπερηφάνεια. Η εθνική ευεργεσία και η κοινωνική αλληλεγγύη προς την πατρίδα, προς την Ελληνίδα και τον Έλληνα πολίτη, είναι συνεπής, αθόρυβη, ευρύτατη. Η ναυτοσύνη μας είναι η ιστορία μας. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει μία καινούρια πρόκληση, μία νέα φιλοσοφία. Αυτή, όπου το «επιχειρείν» και το «ευ-ζην» συνυπάρχουν. Αυτή, όπου το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Αυτή, όπου το «εγώ» υποχωρεί και παίρνει την θέση του και πάλι το «εμείς». Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει βιώσιμο άνθρωπο. Ας επανατοποθετήσουμε το «ευ ζην» στο επίκεντρο της ανάπτυξης και των νέων δεδομένων. Η προστασία της ανθρώπινης αξίας και συνύπαρξης είναι η πρόκληση, αλλά και η μόνη λύση. Το μέλλον μας, το μέλλον του ανθρώπου, είναι μόνον ο ίδιος ο άνθρωπος. Είμαστε εμείς!»

O κ. Α. Λαιμός, Αντιπρόεδρος της ΕΕΕ, κατά τη διάρκεια Fireside Chat, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οριζόντιας εφαρμογής της ΕΕ συχνά δε λαμβάνουν υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ναυτιλιακού κλάδου και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που έχουν. Υπάρχουν δομικές αδυναμίες στο αναθεωρημένο EU ETS, που περιλαμβάνει τη ναυτιλία. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τους νέους κανονισμούς ώστε να μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον τελικό καταναλωτή.

Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στη νέα εποχή, όπως έχει κάνει και σε άλλες νομοθετικές εξελίξεις στο παρελθόν. Η ελληνική ναυτιλία παραμένει πιστή στη διαχρονική δέσμευσή της στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ναυτιλία φέρνει σημαντικότατα οφέλη στον κόσμο. Το πιο σημαντικό είναι η συνεισφορά της στο παγκόσμιο εμπόριο και κατ' επέκταση στην παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι ένας από τους μεγάλους συντελεστές για έναν πιο ειρηνικό κόσμο, στον οποίο οι διαφορετικές κοινωνίες μπορούν να συνυπάρχουν με αμοιβαίο όφελος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το παγκόσμιο εμπόριο, το 90% του οποίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, συνδέει ανθρώπους, χώρες και οικονομίες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ναυτιλία ήταν ο μόνος κλάδος που συνέχισε τη δραστηριότητά της, παρά τις τεράστιες προκλήσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, κάτι που είχε μεγάλο κόστος στους, πολύ συχνά παραμελημένους από τη διεθνή κοινότητα, ναυτικούς και τις οικογένειές τους».

Ο κ. Δ. Ι. Φαφαλιός, Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τίτλο «Charting A Course To A Sustai nable & Efficient Industry» που συμμετείχε, τόνισε:

«Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα είναι δεσμευμένη στον στόχο της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, υποστηρίζοντας παγκόσμιους κανόνες που βασίζονται σε βιώσιμες και κατάλληλες λύσεις και υιοθετούνται στον ΙΜΟ. Απαιτούνται παγκόσμιες ρυθμίσεις για να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η ναυτιλιακή βιομηχανία θα υιοθετήσει πλήρως τις νέες διαθέσιμες τεχνολογίες, ενώ πρέπει επίσης να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και απανθρακοποίησης.

Είναι ζωτικής σημασίας να αποτελεί η ασφάλεια κατευθυντήρια αρχή για όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες, τα οποία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, θα πρέπει να είναι ασφαλή, κατάλληλα για τη ναυτιλία και διαθέσιμα παγκοσμίως σε επαρκείς ποσότητες. Και αυτά τα νέα εργαλεία πρέπει να παρασχεθούν από άλλα εμπλεκόμενα μέρη εκτός ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος χωρίς προστασία της ασφάλειας στη θάλασσα, χωρίς ασφάλεια των πληρωμάτων, ασφάλεια των πλοίων, ασφάλεια των καυσίμων.»

Ο κ. Ι. Ξυλάς, Ταμίας της ΕΕΕ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συζήτησης «The Growing Pressure & Urgenc y For Change»:

«Η δέσμευση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι ζωτικής σημασίας για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Η συνεργασία είναι απαραίτητη μεταξύ όλων,προκειμένου να βρεθούν εφικτές και κατάλληλες λύσεις. Χρειαζόμαστε καλύτερους κανονισμούς, όχι περισσότερους κανονισμούς. Ο πολλαπλασιασμός ιδιωτικών πρωτοβουλιών βλάπτει σοβαρά την αποτελεσματικότητα μιας αναντικατάστατης διεθνούς δραστηριότητας.

Η ναυτιλία διαθέτει μεγάλη εξειδικευμένη τεχνογνωσία για το τίείναι εφαρμόσιμο και κατάλληλο για τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε ναυτιλιακού τομέα. Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους του τομείς. Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού είναι καθοριστικός και η ασφάλεια των ναυτικών αποτελεί προτεραιότητα. Η εκπαίδευση των πληρωμάτων και του προσωπικού των ναυτιλιακών εταιρειών και των λιμενικών υποδομών πρέπει να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις».

Ο κ. Ι. Κ. Λύρας, μέλος του ΔΣ της ΕΕΕ συμμετέχοντας στη συζήτηση με τίτλο «Overlook And Franco-Hel lenic Perspectives On The Marit ime Industries» αναφέρθηκε στα εξής:

«Η ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία είναι ήδη ο πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος μεταφοράς αγαθών, είναι πλήρως δεσμευμένη στο στόχο της απεξάρτησής της από τον άνθρακα, παρά το γεγονός ότι είναι ένας τομέας απολύτως εξαρτημένος από τα ορυκτά καύσιμα. Η απανθρακοποίησή της απαιτεί κατά κύριο λόγο την παραγωγή σε επαρκείς ποσότητες εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων και τεχνολογιών, που όμως δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, καθώς και τη συνεργασία και τη δέσμε υση σημαντικού αριθμού άλλων εμπλεκόμενων μερών, όπως παραγωγοί, προμηθευτές καυσίμων, ναυπηγεία και κατασκευαστές μηχανών. Η bulk/tramp ναυτιλία, που μεταφέρει το 86% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ενέργειας, πρώτων υλών, δημητριακών και άλλων γεωργικών προϊόντων, αντιμετωπίζει πρόσθετες προκλήσεις λόγω της παγκόσμιας δραστηριότητάς της και του τρόπου λειτουργίας της, στον οποίο ο φορέας που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο (ναυλωτής) κατέχει διαρθρωτικό ρόλο.

Ο στρατηγικός ρόλος της ναυτιλίας της ΕΕ, που εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού των πηγών ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών της ΕΕ από τις διάφορες περιοχές του κόσμου, πρέπει να αναγνωριστεί ουσιαστικότερα από τα θεσμικά όργανα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί εάν οι κανονιστικές ρυθμίσεις υιοθετούνται με προσέγγιση Κράτους Σημαίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική παγκοσμίως.»

