Το Maritime Trends Conference, το ετήσιο Συνέδριο που αποτελεί ορόσημο για τον ναυτιλιακό κλάδο στην Ελλάδα, επιστρέφει μετά από 3 χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας, πιο επίκαιρο και πολυαναμενόμενο από ποτέ.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στις 13 Μαΐου 2023, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, στο Καβούρι, πάντα υπό τη διοργάνωση της Marine Tours, η οποία εμπνεύστηκε και καθιέρωσε αυτό τον θεσμό για τη ναυτιλιακή κοινότητα το 2013.

Διεξάγεται υπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και την υποστήριξη του Lufthansa Group, ενώ λόγω της εξέχουσας σημασίας του για τον κλάδο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Συνώνυμο της έγκυρης ενημέρωσης για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στα θέματα ναυτιλίας, το Maritime Trends Conference 2023 εστιάζει στις προκλήσεις που φέρνει η «νέα κανονικότητα» για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τον Κλάδο γενικότερα. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εμφανιστούν στα πάνελ του Συνεδρίου, προκειμένου να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν και εμπνεύσουν τους ανθρώπους της Ναυτιλίας.

Το 1ο πάνελ του Συνεδρίου έχει τίτλο Market Trends & Conditions και συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Οικονόμου, οικοδεσπότη της διοργάνωσης και CEO της Marine Tours. Στο πάνελ θα παρουσιαστούν το σήμερα και το αύριο της ναυτιλιακής αγοράς σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον όπου απομακρύνονται προκλήσεις όπως η πανδημία και εμφανίζονται νέες όπως η κλιματική κρίση και η βιώσιμη ανάπτυξη.

Θα τοποθετηθούν οι κ.κ. Ιωάννης Αλεξόπουλος (Partner, Eurofin Group και καθηγητής ALBA Graduate Business School ACG), Dr. Ηλιάνα Χριστοδούλου-Βαρώτση (Senior Legal Consultant & Industry Trainer και Καθηγήτρια ALBA Graduate Business School, ACG), Γιώργος Τεριακίδης (Area Manager East Mediterranean & Black Sea, DNV) και Κώστας Τζεβελέκος (General Manager Sales Bosnia & Herzegovina, Croatia, Cyprus, Greece and Slovenia, Lufthansa Group).

Το 2ο πάνελ Challenges & best Practices in People Management συντονίζει η Dr. Μαρία Προγουλάκη, Regional Representative & Consultant, Green-Jacobsen A/S και Καθηγήτρια, ALBA Graduate Business School ACG.

Το πάνελ αναδεικνύει μια πολύ σημαντική θεματική, αυτή της διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου στον ναυτιλιακό κλάδο, με ομιλητές τους κ.κ. Αναστάσιο Καρτσιμαδάκη (GROUP Vetting & Inspections Manager, Tsakos Shipping & Trading S.A. & Vetting Manager (Seconded), INTERTANKO), Bjarke Jakobsen (Partner and Senior Consultant, Green- Jakobsen A/S), Steven Jones (Ιδρυτής, Seafarers Happiness Index) και Dr. Robyn Pyne (Principal Lecturer: Logistics and Maritime Management, Liverpool John Moores University - Logistics, Offshore and Marine Research Institute - LOOM).

Το Συνέδριο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Marine Tours για τη στήριξη της Ελληνικής Ναυτιλίας και η συμμετοχή* σε αυτό προσφέρεται δωρεάν για τα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου. Για τη θεματολογία, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://marinetours.gr/maritime-trends-conference/.

*Βάσει διαθεσιμότητας θέσεων. Απαραίτητη η προεγγραφή στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

