Νέο STCW Online Computer Based Training από την HELMEPA

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), ένας από τους πιο ιστορικούς περιβαλλοντικούς οργανισμούς, και η SQLearn, πρωτοπόρος εταιρεία παροχής online εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τομέα της ναυτιλίας, ανακοίνωσαν την έγκριση των online μαθημάτων Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, από τη Ναυτιλιακή Αρχή της Κύπρου.