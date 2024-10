Με 11 νέες εκδόσεις του Ιδρύματος Ευγενίδου ξεκινά η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά των σπουδαστών και των σπουδαστριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Με στόχο την συνεχή ανανέωση των ναυτικών εκπαιδευτικών βιβλίων του Ιδρύματος Ευγενίδου σύμφωνα με τις εξελίξεις σε κάθε επιστημονικό κλάδο που σχετίζεται με τη ναυτιλία, η Επιτροπή Εκδόσεών του, μετά από την καθιερωμένη ετήσια αξιολόγηση των 65 διαφορετικών τίτλων βιβλίων για Πλοιάρχους και Μηχανικούς, και σε στενή συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και το Τμήμα Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου, προχώρησε φέτος στην συγγραφή και έκδοση 5 νέων τίτλων και 6 επικαιροποιημένων για τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες των ΑΕΝ.

Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές των ΑΕΝ Πλοιάρχων θα αποκτήσουν για πρώτη φορά το βιβλίο , το οποίο αναφέρεται στις λειτουργικές διαδικασίες των Ε/Γ, Ο/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, την πρόληψη, την διαχείριση των κινδύνων και την τήρηση της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής.

Ένας ακόμη νέος τίτλος για τους Πλοιάρχους είναι το βιβλίο Επιθεωρήσεις Πλοίου, που αποτελεί μια εισαγωγή στις επιθεωρήσεις που απαιτείται να διενεργούνται από το πλήρωμα του πλοίου σε χώρους φορτίου, δεξαμενές έρματοςκαι καλύμματα κυτών, τις διαδικασίες διεξαγωγής επιθεωρήσεων Port State Contro l και Νηογνωμόνων, καθώς και επιθεωρήσεων «Vetting» σε δεξαμενόπλοια.

Δύο νέοι τίτλοι θα δοθούν φέτος και στις σπουδάστριες και τους σπουδαστές των ΑΕΝ Μηχανικών. Στο βιβλίο Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων παρουσιάζονται οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης των πλοίων, αναλύονται διεξοδικά ιδιαίτερα σημαντικά θέματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των πλοίων, ενώ το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με ασκήσεις προσομοίωσης σε θέματα όπως το blackout και η αντιμετώπιση πυρκαγιάς.

Το βιβλίο Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβώναποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού που σχετίζονται με τις στρατηγικές συντήρησης και επισκευών που ακολουθούνται, τον σωστό σχεδιασμό, την οργάνωση των λειτουργιών, τον ανθρώπινο παράγοντα και την αξιολόγηση πιθανών επικίνδυνων συνθηκών, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απρόσκοπτη λειτουργία των πλοίων.

Ένας ακόμη νέος τίτλος είναι το βιβλίο Ηγεσία, Διοικητικές Δεξιότητες και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον πρώτο ολοκληρωμένο οδηγό ηγεσίας για Πλοιάρχους και Μηχανικούς, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος και τις μοναδικές προκλήσεις του ναυτικού περιβάλλοντος.

Βιβλία που κυκλοφορούν φέτος σε επικαιροποιημένη έκδοση με βάση τις προδιαγραφές του IMO, τις απαιτήσεις της ΔΣ STCW 78/95 (as amended) για την επικοινωνιακή επάρκεια των Αξιωματικών Φυλακής στην Αγγλική και τις αξιολογήσεις των διδασκόντων στις ΑΕΝ είναι τα Maritime English for Deck O fficers (2 τόμοι ‒ β’ έκδοση) και τα Maritime English for Engine Officers (2 τόμοι ‒ β’ έκδοση). Σκοπός τους είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές/τριες τις γλωσσικές δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση και ευχέρεια μέσα στο απαιτητικό επαγγελματικό περιβάλλον της ναυτιλίας.

Σε νέα έκδοση κυκλοφόρησαν φέτος οι τίτλοι Ναυτιλιακό Δίκαιο (δ’ έκδοση) και Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (δ’ έκδοση), όπου έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που έφερε ο νέος Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 5020/2023).

Τέλος, με λιγότερο εκτεταμένες αλλά όλες τις απαιτούμενες αλλαγές εκδόθηκαν τα βιβλία Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων (γ’ έκδοση) και Στοιχεία Ναυπηγίας (δ’ έκδοση) για Μηχανικούς του Εμπορικού Ναυτικού.

