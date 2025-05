Στην Αθήνα η Ναυτιλιακή Σύνοδος Κορυφής «Shaping the Future of Shipping»

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS) και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) συνδιοργανώνουν τη Ναυτιλιακή Σύνοδο Κορυφής στην Αθήνα, με τίτλο «Shaping the Future of Shipping Summit: Navigating global megatrends, mitigating risk and the role of shipping in delivering economic security and prosperity», στο Ωδείο Αθηνών, στις 11 Ιουνίου 2025.