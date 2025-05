Από δυναμική παρουσία και ισχυρό αποτύπωμα χαρακτηρίστηκε η συμμετοχή του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies στη διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας DEFEA – Defence Exhibition Athens, που έλαβε χώρα στο Athens Metropolitan Expo, από τις 6 έως και τις 8 Μαΐου. Η ευρεία αντιπροσωπεία και τα εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου ONEX επιφύλασσαν την καλύτερη δυνατή υποδοχή στους επισκέπτες στον εντυπωσιακά διαμορφωμένο χώρο του περιπτέρου, για να τους παρουσιάσουν τις καινοτόμες υπηρεσίες και τα προϊόντα του Ομίλου, αναδεικνύοντας την τεχνολογική υπεροχή του.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 6 Μαΐου όπου παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες αιχμής του Ομίλου, ενώ όλοι όσοι πέρασαν από το σημείο εκδήλωσαν τον θαυμασμό τους για το σχεδιασμό του περιπτέρου και τα εντυπωσιακά γραφικά στους χώρους του. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος τίμησε με την παρουσία του τον Όμιλο ΟΝΕΧ, κόβοντας μάλιστα την κορδέλα των εγκαινίων μαζί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ONEX & Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Πάνο Ξενοκώστα.

Ακολούθως, η Τετάρτη 7 Μαΐου αποτέλεσε μια εξίσου κομβική ημέρα για την παρουσία του Ομίλου ONEX στην DEFEA, καθώς ο κ. Ξενοκώστας παρουσίασε το όραμα του Ομίλου στο σεμινάριο με τίτλο: «Εθνικό πλοίο: Μπορεί να γίνει πραγματικότητα! 70% ελληνική βιομηχανική συμμετοχή – γραμμές παραγωγής με εξαγωγικό προσανατολισμό». Ο Πάνος Ξενοκώστας υπερθεμάτισε την ανάγκη συγκρότησης ενός σύγχρονου εθνικού ναυπηγικού φορέα, με τη συμμετοχή της ONEX και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ικανού να ενισχύσει την αυτονομία και την αμυντική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Τόνισε χαρακτηριστικά πως: «Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε εθνικό πλοίο. Η ώρα είναι τώρα και αν προσπεράσουμε αυτή την ευκαιρία ως χώρα, δεν θα έχουμε καμία δικαιολογία», εξηγώντας ότι τα ναυπηγεία ΟΝΕΧ μπορούν να κατασκευάσουν πλοία τα οποία θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού και θα έχουν παράλληλα εξαγωγικό προσανατολισμό.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ο κ. Πάνος Ξενοκώστας υπενθύμισε σε όλους πως τα ναυπηγεία της ΟΝΕΧ αποτελούν πρότυπο και κομβικό σημείο για την αμυντική βιομηχανία στη Μεσόγειο καθώς διαθέτουν εκτεταμένη τεχνογνωσία και ικανότητες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την υποστήριξη πλοίων, εφάμιλλες με εκείνες των αντίστοιχων διεθνών φορέων. Με τις υφιστάμενες υποδομές, μπορούν να εξυπηρετήσουν εμπορικά πλοία έως 120.000 τόνους και αμυντικά πλοία μήκους έως 150 μέτρα, ενώ μέσα στην επόμενη διετία, χάρη στο εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης, η δυναμικότητα θα αυξηθεί στους 200.000 τόνους. Στρατηγικός στόχος είναι η μετεξέλιξη της Ελλάδας από απλό αγοραστή σε ισότιμο εταίρο στον τομέα της ναυπηγικής, με έμφαση στην ανάπτυξη διακρατικών αμυντικών συνεργασιών που θα αξιοποιούν τις εγχώριες ναυπηγικές δυνατότητες, επιτρέποντας τη συν-ανάπτυξη και προώθηση ελληνικών πλοίων στις διεθνείς αγορές.

Μνημόνιο συνεργασίας της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (Ε.Ε.Ν.) και της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.)

Την Πέμπτη 8 Μαΐου οι δύο εμβληματικοί θεσμοί της ελληνικής βιομηχανίας και άμυνας ένωσαν τις δυνάμεις τους. Ο Πάνος Ξενοκώστας, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας, με τον κ. Δημήτρη Σκαλαίο Πρόεδρο της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α το οποίο αποτελεί έναν οδικό χάρτη για τη στενή σύμπραξη μεταξύ του ελληνικού ναυπηγικού και του αμυντικού τομέα. Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας αποτελεί η δέσμευση των δύο φορέων να διερευνήσουν το ενδεχόμενο παραγωγής εθνικών πλοίων με εγχώριο τεχνολογικό και ναυπηγικό αποτύπωμα. Ο Πάνος Ξενοκώστας δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή δεν είναι μια απλή σύμβαση συνεργασίας. Είναι η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής κουλτούρας και βιομηχανικής εθνικής επιστροφής. Η ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας, μετά από δεκαετίες παρακμής και αποδιάρθρωσης, έχει πλέον τα μέσα, τη γνώση και τους ανθρώπους για να επανεκκινήσει με στόχο όχι μόνο την επιβίωση, αλλά την ηγεσία. Η σύμπραξη με την Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. δεν είναι μόνο θεσμική· είναι στρατηγική. Μαζί, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα νέο βιομηχανικό μοντέλο, βασισμένο στην εγχώρια προστιθέμενη αξία, στην τεχνολογική αυτάρκεια και στην εθνική ασφάλεια εφοδιασμού . Σχεδιάζουμε το μέλλον της άμυνας και της ναυπηγικής όχι με λόγια, αλλά με έργα που θα αποτυπωθούν σε Εθνικά πλοία, σε εξαγωγές, σε θέσεις εργασίας και σε βιομηχανική διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας. Μα πάνω από όλα, βλέπουμε όλοι μαζί το μέλλον μας μέσα από την ομαδική προσέγγιση της δημιουργικής ανάπτυξης, μεταξύ κορυφαίων βιομηχανικών και τεχνολογικών οργανισμών με κοινό εθνικό όραμα την ηγεσία μέσω της αριστείας»



Τα επίσημα πρόσωπα που τίμησαν την ONEX

Και τις τρεις ημέρες της δυναμικής παρουσίας του Ομίλου ONEX στην DEFEA, κορυφαία ονόματα τίμησαν με την παρουσία τους την εταιρεία, επισκεπτόμενα το περίπτερό της και συνομιλώντας με στελέχη της, όπως: ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ. Δημήτριος Χούπης, η κ. Maria Olson, Charge d'Affairs, U.S Embassy in Greece, ο Πρέσβης της Κορέας, Ju-seong Lim, ο Πρέσβης του Καζακστάν, Timur Sultangozhin, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, η βουλευτής Κυκλάδων ΝΔ, κ. Κατερίνα Μονογυιού, ο βουλευτής Ηλείας ΠΑΣΟΚ, κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο κ. Andrew Poppas, U.S Army Forces Command, ο Στρατηγός ε.α του Ελληνικού Στρατού, κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αντιναύαρχος ΛΣ, κ. Τρύφων Κοντιζάς, οι κ.κ. Παναγιώτης Καραβάς και Φραγκίσκος Μαρτίνος από το Πολεμικό Ναυτικό, ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, ο κ. Ηλίας Σταματιάδης, U.S Navy Civilian Service, κ.α.

