Το σχέδιο αυτό έρχεται μετά από το sell off που οδήγησε τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών φέτος 40% χαμηλότερα, εν τω μέσω αμφιβολιών για το κατά πόσο τα τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους αρκετά γρήγορα.

More in this category: