«Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, αν εφαρμοσθεί ουσιαστικά και σωστά, όπως προτείνει το ΤΕΕ, θα δώσει τεράστιο και πολύτιμο όγκο πραγματικών δεδομένων για το κτιριακό απόθεμα της χώρας. Θα βοηθήσει σημαντικά στη λήψη αποφάσεων για θέματα ασφάλειας των κατασκευών αλλά και της πραγματικής κατάστασης, as is, των κτιρίων της χώρας. Αυτή γνώση είναι υπερπολύτιμη και για την Πολιτεία και για τον επιστημονικό κόσμο.» τόνισε και πρόσθεσε:

2 ον : value engineering

More in this category: