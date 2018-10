Eιδική ανάλυσή της Fitch, υπό τον τίτλο "Public Finances at Risk When Next Recession Strikes" (Τα δημόσια οικονομικά σε κίνδυνο, μόλις έρθει η επόμενη ύφεση), έχει ειδικές αναφορές στην Ελλάδα που θεωρείται μία από τις πιο "επίφοβες" χώρες.