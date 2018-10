Συνεχίζοντας μία σειρά δράσεων που στοχεύουν στην εδραίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και τη διάδοση της αξίας που ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές για όλους τους συμμετέχοντες της αγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση CFA, οργάνωσαν σήμερα εκδήλωση με θέμα «Εταιρική Διακυβέρνηση: Εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ρόλος των επενδυτών». Κεντρικοί ομιλητές στη εκδήλωση ήταν η κα Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach του CFA Institute, ο κ. Richard Schreuder, Member of Corporate Disclosure Policy Committee του CFA Institute και η κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

