"To τέλος προμηθευτή -σημείωσε- που αφορά τις ΑΠΕ, μηδενίζεται τώρα, παραλάβαμε προϋπολογισμό ελλειμματικό στις ΑΠΕ κατά 1 δισ, σταδιακά μηδενίστηκε το έλλειμμα". Απαντώντας σε όσα αναφέρει ο Κ. Σημίτης σε άρθρο του για τον λιγνίτη, ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι "η Ελλάδα έχει υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού, έχει συναινέσει στους ενεργειακούς στόχους του 2030 και σύντομα θα δημοσιοποιηθεί το εθνικό σχέδιο που θα απαντάει στην ερώτηση για το ενεργειακό μείγμα με το οποίο θα εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι. Ο λιγνίτης θα αποκλιμακωθεί σταδιακά μέχρι το 2035, παραμένει το πιο ωφέλιμο από τα διαθέσιμα καύσιμα. Εμείς ανατρέψαμε τα σχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης που προωθούσε ένα πακέτο ιδιωτικοποιήσεων το οποίο αλλάξαμε, διατηρήσαμε το 51%, ακυρώσαμε τη μικρή ΔΕΗ. Είναι λογικό να αντιδρούν. Η ΔΕΗ έχει πιέσεις, αλλά δεν είναι ζημιογόνα".

