Επιπρόσθετα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξέφρασε την ικανοποίηση της χώρας μας για την ολοκλήρωση εντός του 2018 των διαδικασιών συμμετοχής της στην Asian Infrastructure Investment Bank, ζητώντας από την Κίνα τη στήριξή της για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη New Development Bank των BRICS. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Zhang πληροφόρησε την ελληνική πλευρά για το ώριμο ενδιαφέρον δραστηριοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κίνας στην Ελλάδα.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης παρουσίασε στην Πρέσβη την Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική, υπογραμμίζοντας ότι από αυτή προκύπτουν πολλά πεδία ελληνοκινεζικών συνεργειών στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην πρωτοβουλία για το «Δρόμο του Μεταξιού του 21ου αιώνα» (One Belt One Road).

