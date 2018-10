Χάσαμε άλλες 5 θέσεις φέτος στην παγκόσμια κατάταξη Doing Business 2019 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στην 72η θέση μεταξύ 190 χωρών και κολλημένοι στην τελευταία θέση μεταξύ αναπτυγμένων χωρών του ΟΟΣΑ. Και κάποιοι εντός και εκτός Ελλάδος έχουν το θράσος να ισχυρίζονται πως "πάμε καλύτερα".

Επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα καταγράφει η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεση Doing Business 2019.

