To Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης αυξάνει τον προϋπολογισμό της δράσης, «Ένταξη Προσφυγοπαίδων ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα». Ο προϋπολογισμός αυξάνεται κατά 11 εκ. ευρώ και η διάρκεια της δράσης παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

