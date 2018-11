Μιλώντας στο συνέδριο οικονομικής ιστορίας «The birth of inter-war central banks: building a new monetary order», ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι οι τράπεζες έχουν βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητά τους, μειώνοντας την εξάρτησή τους από την κεντρική τράπεζα για χρηματοδότηση, ανακτώντας την πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά και εκδίδοντας καλυμμένες ομολογίες. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών αυξάνονται σταδιακά.

