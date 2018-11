Τη σημασία της αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας, όπως επίσης των διεπιστημονικών συνεργασιών και των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών, ως καθοριστικούς παράγοντες, που θα συμβάλλουν αποφασιστικά για το αναπτυξιακό άλμα που έχει ανάγκη η χώρα μας, τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ανοίγοντας την αυλαία του τριήμερου επιστημονικού συνεδρίου, που ξεκίνησε την Τετάρτη 7 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με θέμα «Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις των μέγα τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, στην κατασκευαστική βιομηχανία και την αγορά ακινήτων», το οποίο περιλαμβάνει εξαιρετικά επίκαιρες και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους του τεχνικού χώρου από όλον τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε ιδιαίτερα την ανάγκη και την ευθύνη, με όπλο την επιστημονική γνώση, τη διαρκή αναβάθμιση του επαγγελματικού επιπέδου των μηχανικών αλλά και τις θεσμικές αλλαγές, που πρέπει να προωθούνται από τα κράτη και τις κυβερνήσεις, για να μην αργεί η τεχνολογική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη να γίνεται κτήματα της κοινωνίας, με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που θα ενσωματώνει τις αρχές της συμμετοχής των πολιτών και της αξιολόγησης, να δοθούν σύγχρονες απαντήσεις στις μεγάλες εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς προκλήσεις της ενεργειακής εξοικονόμησης, της βιωσιμότητας των κτιρίων και των πόλεων και της ανθεκτικότητας των κατασκευών, υπό το πρίσμα της προκλήσεων και των νέων δεδομένων της κλιματικής αλλαγής.

«Με τα ηλεκτρονικά συστήματα που προωθούμε ως ΤΕΕ σε όλο το εύρος του δομημένου περιβάλλοντος και των ακινήτων, από το επίπεδο του σχεδιασμού μέχρι την υλοποίηση και τον έλεγχο, νομίζω ότι καταφέρνουμε σιγά – σιγά να αλλάξουμε την Ελλάδα», σημείωσε ο Γιώργος Στασινός. Μάλιστα στο περιθώριο του συνεδρίου, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, αναφέροντας ως παράδειγμα το επίκαιρο θέμα της συμφωνίας Κράτους – Εκκλησίας είπε χαρακτηριστικά ότι «η εκκλησιαστική περιουσία, θα πρέπει να αξιοποιηθεί με όρους διαφάνειας, μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα, όπως αυτά που έχουμε κατασκευάσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ώστε να είναι ικανοποιημένοι και οι πολίτες και να γνωρίζουν με ποια διαδικασία γίνεται αυτή η αξιοποίηση. Ο ρόλος και η ευθύνη του ΤΕΕ είναι σε κάθε περίπτωση να συμβάλλουμε να γίνονται τα πράγματα με σωστό και αντικειμενικό τρόπο και να υπάρχει η διαφάνεια που απαιτείται».

«Σε αυτόν τον τομέα το ΤΕΕ νομίζω ότι πρωτοπορεί στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι πλέον κάτι που απλά υποστηρίζει το ΤΕΕ και εγώ ως Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, από καθήκον. Είναι κάτι που αναγνωρίζεται ήδη από διεθνείς οργανισμούς» τόνισε ο Γιώργος Στασινός και ανακοίνωσε στο διεθνές συνέδριο ότι «η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεση Doing Business που δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα με την κατάταξη όλων των χωρών σε θέματα ελκυστικότητας επενδύσεων αναγνώρισε, με στοιχεία, τη βελτίωση που έφερε η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Η χώρα μας ανέβηκε 20 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη στο δείκτη που εξετάζει την ευκολία και ταχύτητα έκδοσης αδειών δόμησης, που θεωρείται ένας από τους κρίσιμους παράγοντες για την ελκυστικότητα μιας επένδυσης. Σε αυτόν τον δείκτη βρισκόμαστε πλέον στην 39η θέση. Δυστυχώς στους άλλους δείκτες δεν τα πάμε τόσο καλά ως χώρα. Αλλά το ΤΕΕ φιλοδοξεί να συμβάλει και σε αυτό, στη συνολική βελτίωση».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είπε ότι «το ΤΕΕ παλεύει επί τέσσερα χρόνια για την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, ένα σύστημα που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε με στελέχη του Επιμελητηρίου. Και τα τελευταία τρία χρόνια σε κάθε δημόσια παρέμβασή μου, επέμενα για την αναγκαιότητα να ξεκινήσει αυτή η μεταρρύθμιση». Και υπογράμμισε: «Το ίδιο υποστηρίζω και για άλλα ηλεκτρονικά συστήματα και μεταρρυθμίσεις που προτείνει και μπορεί να υλοποιήσει το ΤΕΕ, από το χωροταξικό σχεδιασμό μέχρι τις άδειες λειτουργίας, από την ελεγκτική διαδικασία μέχρι την πιστοποίηση επαγγελμάτων. Και μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά, αν οι πολιτικοί ακούσουν εμάς τους τεχνοκράτες. Ήδη μπορούμε να εκδίδουμε και να παρακολουθούμε μια άδεια οικοδομής από τον υπολογιστή μας, από οπουδήποτε στη χώρα. Θα μπορούσαμε ήδη, αν μας άκουγαν, να γίνονταν το ίδιο και με κάθε άδεια λειτουργίας».

Αναφερόμενος στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, που προτείνει ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός σημείωσε ότι «μέσα σε 1-2 χρόνια να μπορούμε με ένα κλικ σε ένα ενιαίο ψηφιακό χάρτη, όπως προτείνουμε ως ΤΕΕ να γίνει άμεσα, να βλέπουμε τι επιτρέπεται να γίνει σε κάθε έκταση, σε κάθε οικόπεδο, τους περιορισμούς που έχει, τις δυνατότητες δόμησης. Και όλα αυτά να είναι ελεύθερα και προσβάσιμα από όλους! Δεν υπάρχει όριο στο που μπορεί να φτάσει η χρήση ενός τέτοιου ψηφιακού χάρτη, παρά μόνο στην επινοητικότητά μας. Για παράδειγμα τα δεδομένα που θα παράγει ένα μελετημένο σύστημα «έξυπνης πόλης» μπορούν όχι μόνο να απεικονίζονται με εγκυρότητα, προσβασιμότητα και ασφάλεια, αλλά με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να συμβάλλουν τόσο σε άμεσες δράσεις όσο και στην αναθεώρηση του σχεδιασμού. Όλα αυτά, κάνουν συμμέτοχο στον σχεδιασμό τον ίδιο τον πολίτη και κάνουν περισσότερο αποδεκτές τις όποιες επιβάλλονται επιστημονικά. Έχουμε, τα εργαλεία, έχουμε τη γνώση. Βούληση χρειάζεται».

Έλληνες σε διεθνείς Οργανισμούς Μηχανικών

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός ευχαρίστησε τους Έλληνες μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, που υπηρετούν σε θέσεις διοίκησης και ευθύνης στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς του τεχνικού κόσμου, την καθηγήτρια ΕΜΠ Χρυσσή Πότσιου, Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Τοπογράφων (FIG – International Federation of Surveyors) Άρη Χατζηδάκη, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών ( European Council of Civil Engineers ECCE) και του Διεθνή Οργανισμού (Working Party on LandAdministration UNECE WPLA), Νίκο Φυντικάκη Αντιπρόεδρο της Περιφέρειας 2 της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (InternationalUnion of Architects UIA) φορείς με τους οποίους το ΤΕΕ συνδιοργανώνει το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο στην Αθήνα και τόνισε τη σημασία της εκλογής τους σε αυτές τις θέσεις. «Η χώρα μας, με το λαμπρό επιστημονικό προσωπικό των τεχνικών επιστημών, τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές σχολές, παράγει έρευνα και νέα γνώση με διεθνή αναγνώριση. Είναι πολλές οι διακρίσεις και έχουμε ιδρύματα και σχολές σε πολύ υψηλή κατάταξη, όπως και επιστήμονες με διεθνείς αναφορές και αναγνώριση» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και συνέχισε λέγοντας:

«Βέβαια, μας λείπει, ακόμη, ως χώρα, η αποτελεσματική, με ουσιαστικά αποτελέσματα, διασύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την αγορά, μέσω καινοτόμων προϊόντων, αλλά και σε αυτό βελτιωνόμαστε. Ή, έστω συμβάλλουμε, με ομαδικές προσπάθειες, να συμβεί αυτό ακόμη και σε άλλες χώρες». Αναφερόμενος στο θέμα της επιστημονικής μετανάστευσης ο Γ Στασινός σημείωσε ότι «με την κρίση που έχει περάσει η Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια δεν πρέπει να κρύβουμε ότι πολλοί λαμπροί επιστήμονες, ιδίως Έλληνες Μηχανικοί, επέλεξαν άλλες χώρες για τη δραστηριοποίησή τους. Όμως, πέρα από τα προφανή αρνητικά αποτελέσματα που φέρνει μια τέτοια μετανάστευση, αυτό συνέβαλλε και σε θετικές εξελίξεις. Με τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των Ελλήνων Μηχανικών, η χώρα μας αποκτά ολοένα και περισσότερο τη διεθνή αναγνώριση όχι μόνο σε επιστημονικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και στην ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν φέτος εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ΤΕΕ σε τέσσερις σημαντικούς Διεθνείς Οργανισμούς του τεχνικού κόσμου. Αλλά αποδεικνύεται και από τις υψηλού επιπέδου επιστημονικές παρουσιάσεις και ομιλίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του συνεδρίου tufe2018 και αφορούν θέματα αιχμής για την επιστήμη, την οικονομία και την κοινωνία, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Το πως δηλαδή αυτοί οι τομείς της ζωής μας επηρεάζονται και επηρεάζουν σήμερα το δομημένο περιβάλλον συνολικά, την αγορά ακινήτων και τον κατασκευαστικό κλάδο».

Η επιστημονική έρευνα ανοίγει δρόμους ανάπτυξης

«Ειδικά στην Ελλάδα, που έχει καθυστερήσει πολύ σε αυτές τις πολιτικές και έχει χτυπηθεί πολύ έντονα από την κρίση, η επιστημονική έρευνα πάνω στην αποδοτικότητα και τη σημασία συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων μπορεί να χαράξει νέους δρόμους για μια νέα αναπτυξιακή πορεία» Σημείωσε ο Γ. Στασινός υπογραμμίζοντας ότι «το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι χρειάζεται επιστημονική γνώση και επάρκεια για την άσκηση τέτοιων πολιτικών» και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΤΕΕ σε αυτή την κατεύθυνση, όπως η οργάνωση του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, αντίστοιχα επιστημονικά συνέδρια, όπως με τη FIG και την Παγκόσμια Τράπεζα, επιστημονικές ημερίδες, όπως η τελευταία πριν λίγες ημέρες, για τις φυσικές καταστροφές στη χώρα μας και την κλιματική αλλαγή, εντάσσοντας παράλληλα σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες τους επαγγελματίες μηχανικούς και τις εταιρείες, όπως συνέβη για παράδειγμα με το πρόσφατο ετήσιο συνέδριο του ΤΕΕ για την ανάπτυξη.

Διεπιστημονική συνεργασία και συμμετοχή των πολιτών

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέφερε ακόμη ότι «η κλιματική αλλαγή και οι προκλήσεις που αυτή δημιουργεί έχουν αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης που επιθυμούμε τόσο για κάθε χώρα όσο και για τις πόλεις μας» σημείωσε τις πρόσθετες δυσκολίες που αναδεικνύονται για το επιστημονικό έργο σε χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα όπως η Ελλάδα, λόγω της κρίσης και τόνισε ότι «η αειφόρος ανάπτυξη γενικά και ειδικά οι βιώσιμες πόλεις, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, είναι πρόκληση για τη χώρα μας γιατί προϋποθέτουν αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα:

Στο επίπεδο του πολίτη, πρώτα από όλα. Της νοοτροπίας, των συνηθειών, των προτιμήσεων.

Στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης.

Στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας.

Σε κάθε φορέα σχεδιασμού αλλά και σε κάθε επίπεδο λήψης απόφασης.

Και υπογράμμισε ότι «ο βιώσιμος σχεδιασμός απαιτεί παράλληλα:

όραμα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής: στην ύπαιθρο, στις πόλεις και τα περίχωρά τους.

στρατηγικό αλλά και επιχειρησιακό σχέδιο με ολιστική προσέγγιση,

επιμέρους στόχους που θα καλύπτουν τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον»

Ως «σημεία κλειδιά» που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας για την επιτυχία οποιουδήποτε σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης, ιδιαίτερα στη χώρα μας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ότι «είναι η διεπιστημονικότητα, ο διάλογος, η σύνθεση και η κοινή λογική. Και εξήγησε ότι αυτό αφορά:

είτε τις στρατηγικές επιλογές, όπως για παράδειγμα η διερεύνηση ή μη των δυνατοτήτων εξόρυξης υδρογονανθράκων

είτε σε χαμηλότερο επίπεδο την κάθε πόλη ή γειτονιά, όπως τα έργα αστικής ανάπλασης ή βιώσιμης κινητικότητας.

Ακόμη και σε μίκρο – επίπεδο, αφορά για παράδειγμα τα νέα κτίρια και το ποιες αρχές σχεδιασμού θα ακολουθήσουν και με ποιες παραδοχές για το μέλλον, ή προγράμματα ριζικής ανακαίνισης κτιρίων».

«Οφείλουμε να σχεδιάσουμε χρησιμοποιώντας τις επιστημονικές μας γνώσεις και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και παραδείγματα, είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και σημείωσε ότι: «Ταυτόχρονα όμως πλέον οφείλουμε να συνεργαστούμε και με άλλους μηχανικούς και με άλλες επιστημονικές ειδικότητες. Ακόμη και με αυτές που δεν έχουμε μάθει, ως μηχανικοί να συνεργαζόμαστε συχνά, όπως οι κοινωνικοί επιστήμονες. Μόνο έτσι θα πετύχουμε ολιστικό σχεδιασμό και ποιοτικά αποτελέσματα». Ο Γ. Στασινός μιλώντας για τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στον σχεδιασμό είπε ότι «όλα αυτά πρέπει να συμβούν όχι από το βάθρο της επιστημονικής αυθεντίας αλλά σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία, που θα είναι, εν τέλει, ο συνδιαμορφωτής, χρήστης και κριτής μιας παρέμβασης, μεγάλου ή μικρού μεγέθους, στο δομημένο περιβάλλον. Κανένα σχέδιο δεν θα επιτύχει αν δεν γίνει καθημερινότητα του πολίτη και του χρήστη. Και για να γίνει αποδεκτό, όσο περισσότερο και όσο νωρίτερα εμπλακεί ο πολίτης στο σχεδιασμό, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα».

Ιδιαίτερη αναφορά επιφύλαξε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στις τεχνολογικές εξελίξεις, που αποτελούν και θεματικές εισηγήσεις των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου, σημειώνοντας ότι «αυτές σε πολλούς τομείς είναι ήδη εδώ και θα εξαπλωθούν, ως πραγματικές εφαρμογές τα επόμενα χρόνια», αναφέροντας ότι «δίνουν πλέον τη δυνατότητα τα σχέδια που εκπονούνται σε κάθε επίπεδο να είναι διαρκώς εξελισσόμενα και προσαρμοζόμενα στις ανάγκες μιας κοινωνίας, μικρής ή μεγάλης. Αφετέρου δημιουργούν νέες προκλήσεις. Προστασίας τις ιδιωτικότητας και των δεδομένων για παράδειγμα». Ο ίδιος μιλώντας επίσης για τις τεχνολογικές εξελίξεις είπε ότι «το διαδίκτυο των πραγμάτων και η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση μας δίνουν ήδη σήμερα εργαλεία που ποτέ ως επιστήμονες δεν είχαμε φανταστεί. Και αύριο ακόμη περισσότερα. Η αύξηση της συμμετοχής του χρήστη, για παράδειγμα, μέσα από τις εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας προσφέρει δεδομένα και αλληλεπίδραση πρωτόγνωρα. Τα νέα υλικά και τεχνολογίες κατασκευής δίνουν λύσεις και προσφέρουν καινοτομίες συνεχώς. Οι εξελίξεις στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές αλλά και η ηλεκτροκίνηση, σε κάθε της μορφή, αποτελούν πλέον συστατικά στοιχεία μιας πετυχημένης ανάλυσης για τη βιώσιμη πόλη». Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε: «Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τις γνώσεις. Χρειάζεται σωστή συνεργασία, επιστημοσύνη και αποτελεσματικότητα και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε τις πόλεις και το δομημένο περιβάλλον που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας. Και ταυτόχρονα να προστατεύσουμε αποτελεσματικά το φυσικό περιβάλλον που κληρονομήσαμε και πρέπει να παραδώσουμε όχι μόνο στην κατάσταση που παραλάβαμε αλλά σε καλύτερη κατάσταση, αν θέλουμε να αντιστρέψουμε την τάση που επικράτησε από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά».