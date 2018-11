Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, βρέθηκε στη Γενεύη για εκδήλωση του International Centre for Monetary and Banking Studies (ICMB). Σε αυτή μίλησε για τα διδάγματα που απέκτησε η Ελλάδα από τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τραπεζικός τομέας. Ολόκληρη η πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του κ. Στουρνάρα ΕΔΩ

More in this category: