Τους τρεις βασικούς στόχους του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διαδικασία ανανέωσης της Ελλάδας, παρουσίασε ο Σωκράτης Λαζαρίδης στο The WFE Focus Team Oct 2018.

More in this category: