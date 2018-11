«Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τα ελληνικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, όπως φάνηκε και στο πλαίσιο του forum « Go in Thessaloniki » που διοργάνωσε πρόσφατα η Eurobank στην Θεσσαλονίκη, όπου 120 ελληνικές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με πάνω από 50 ξένους εισαγωγείς από 20 και πλέον χώρες του κόσμου, η πλειονότητα των οποίων είναι πελάτες των 14 τραπεζών-μελών του Trade Club Alliance . Η ευκαιρία που παρουσιάζεται είναι μοναδική και δεν πρέπει να την αφήσουμε να περάσει αναξιοποίητη», υπογραμμίζει η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη.

