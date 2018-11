«Στο πλαίσιο του 4ου γύρου αξιολογήσεών της, η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) πραγματοποίησε από τις 30.10 έως τις 16.11 επιτόπια επίσκεψη στην Ελλάδα, προκειμένου να συναντηθεί με τις Ελληνικές Αρχές που ασχολούνται με την καταπολέμηση των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Την ομάδα αποτελούσαν αξιολογητές προερχόμενοι από χώρες μέλη του διεθνούς φορέα από το Βέλγιο, τη Γερμανία, το Λίβανο, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και τρία μέλη της Γραμματείας της FATF.

Ο υψηλός βαθμός συνεργασίας των ελληνικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οργάνωση και η καλή ποιότητα του προσωπικού, είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης των αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), «που μπορεί να χαρακτηριστεί θετική», αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Οικονομικών.

