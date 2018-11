O κ. Λιαργκόβας, σύμφωνα με το voria.gr, μίλησε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο εκδήλωσης με τίτλο "Αναζητώντας το αύριο στην ελληνική οικονομία" που διοργάνωσε το think tank Παρέμβαση, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ και εκτίμησε ότι η ελληνική οικονομία εν μέσω χαλάρωσης που φέρνει η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, έχει αντοχές μέχρι την άνοιξη του 2019. Μέχρι τότε θα πρέπει, σύμφωνα με τον καθηγητή, να έχει προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο σε έκδοση 10ετους ομολόγου. "Εάν δεν γίνει αυτό, και η κυβέρνηση βάλει χέρι στα αποθεματικά του μαξιλαριού ασφαλείας των 24 δισ ευρώ, θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση", τόνισε ο ίδιος, ενώ εξέφρασε φόβο ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να αντιμετωπίσει εκ νέου τα προβλήματα που έφεραν τα μνημόνια."Εάν βρεθούμε ξανά στην ίδια θέση, δεν νομίζω να υπάρξει νέο μνημόνιο, αλλά θα μιλάμε για χρεοκοπία ", υπογράμμισε.

More in this category: