To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα.

Με την παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισμών και σημαντικών διεθνών, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).

More in this category: