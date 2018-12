Αναλυτικότερα ο κ. Τσακαλώτος στο 20ο Συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη ότι έδειξε να μην προκρίνει την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μείωση των «κόκκινων» δανείων που προβλέπει την ταυτόχρονη μεταφορά σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) «κόκκινων» δανείων ύψους 40 δισ. ευρώ και αναβαλλόμενου φόρου 7,5 δισ. ευρώ.

