Στο δημοσίευμά της με τίτλο «Greece's debt crisis leaves nation hungry and children malnourished» ( Η οικονομική κρίση αφήνει τους Έλληνες πεινασμένους και τα παιδιά να υποσιτίζονται), η Deutsche Welle δημοσιεύει έρευνα του Transnational Institute με έδρα το Άμστερνταμ, περιγράφοντας παράλληλα με τα πιο μελανά χρώματα την άθλια κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες Έλληνες λόγω της κρίσης.

More in this category: