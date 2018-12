Στους παρευρισκόμενους, εκτός από τον τόμο του βιβλίου The Economics of Climate Change , διατέθηκε και σύνοψη της μελέτης στην ελληνική γλώσσα, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ .

Στόχος του βιβλίου The Economics of Climate Change είναι η παρουσίαση των μεθόδων με τις οποίες η οικονομική επιστήμη εντάσσει την κλιματική αλλαγή στα σύγχρονα μακροοικονομικά υποδείγματα, σχεδιάζει πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής, εκτιμά τις ζημιές από αυτήν στο ΑΕΠ , προσδιορίζει τη σημασία που δίνουμε στις μελλοντικές γενεές και εξετάζει διεθνείς συνεργασίες για την αντιμετώπισή της.

Η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσίασε σήμερα, Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, την τελευταία της έκδοση The Economics of Climate Change στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας. Ο Διοικητής κ. Γιάννης Στουρνάρας χαιρέτισε την εκδήλωση, ενώ τον τόμο παρουσίασαν ο Ακαδημαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός και η συγγραφική ομάδα, αποτελούμενη από τους καθηγητές Αναστάσιο Ξεπαπαδέα, Γεώργιο Οικονομίδη, Ανδρέα Παπανδρέου και Ευτύχιο Σαρτζετάκη.

