«Η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων συνιστά έναν από τους κυρίαρχους καταλύτες που θα προσδώσει στην ελληνική οικονομία το απαραίτητο καύσιμο και την αναγκαία ώθηση ώστε να εδραιωθεί μεσομακροπρόθεσμα μια διατηρήσιμη ανάπτυξη», επισημαίνει ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος σε άρθρο του στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής». Η εμπειρία των ετών 2016-2017 στέλνει ένα αισιόδοξο μήνυμα με τα συνολικά ξένα κεφάλαια που εισέρευσαν στην χώρα μας να ανέρχονται σε 6,4 δισ. ευρώ (πηγή ΤτΕ).

Σε αυτή την εξέλιξη το ΤΑΙΠΕΔ παίζει ένα κυρίαρχο θετικό ρόλο. Όπως αναφέρει ο κ. Ξενόφος, το Ταμείο μεταλλάσσεται από ένα εργαλείο ιδιωτικοποιήσεων σε ένα αναπτυξιακό άξονα εντάσσοντας στο πρόγραμμα του την υποχρέωση εκτέλεσης σημαντικών επενδύσεων από τους νέους μετόχους και διαχειριστές της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Μια υποχρέωση που στην πράξη καθίσταται βασική προϋπόθεση ολοκλήρωσης αντίστοιχων συναλλαγών και κυρίαρχο στοιχείο της στρατηγικής του Ταμείου. Κατά την περίοδο 2016-2018 οι συμφωνηθείσες συναλλαγές υπερβαίνουν σε 4 δισ. ευρώ με το ύψος των υποχρεωτικών επενδύσεων να ξεπερνά τα 4,2 δισ. ευρώ.

Ο στόχος δεν περιορίζεται πλέον στο ύψος της κάθε συναλλαγής αλλά διευρύνεται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της καινοτομίας, των νέων εφαρμογών, των ωφελειών για την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους της. Μέσα από τα έργα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που υλοποιούμε σε τομείς κομβικής σημασίας όπως στην ενέργεια ο ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΠΕ κλπ, στις μεταφορές και τις υποδομές με την επιτυχή ιδιωτικοποίηση των 2 μεγάλων λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την Εγνατία κλπ, συμβάλλουμε καθοριστικά στο να καταστεί η χώρα ενεργειακός κόμβος για το σύνολο της ΕΕ και κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου μέσα από τις συνδυασμένες μεταφορές (λιμάνια, σιδηρόδρομος, αυτοκινητόδρομοι, logistics).

Και αν αυτή η στρατηγική κατεύθυνση καθορίζει σήμερα τον χαρακτήρα του ΤΑΙΠΕΔ, ένα σύνολο βασικών αρχών συνιστούν τα εχέγγυα της επιτυχίας, επισημαίνει ο κ. Ξενόφος. «Θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρω την αρχή της διαφάνειας στις συναλλαγές, την αρχή της κατάλληλης δομής στην εταιρική διακυβέρνηση και στην διαδικασία των εγκρίσεων, την αρχή της δημοσιότητας του προγράμματος της αξιοποίησης περιουσίας, την αρχή της ποιότητας στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους υποψήφιους επενδυτές τόσο πριν, όσο και μετά την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι κατά την διάρκεια του 2018 το ΤΑΙΠΕΔ βραβεύτηκε ως το πλέον διάφανο και σημαντικό πρόγραμμα ξένων άμεσων επενδύσεων από τρεις εκδοτικούς οίκους διεθνούς εμβέλειας (The European, The Investor, The International Finance)».

Αξιολογώντας ευρύτερα το οικονομικό περιβάλλον, ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ υπογραμμίζει ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της προσπάθειας ανάτασης της ελληνικής οικονομίας. Μια προσπάθεια που προϋποθέτει διάρκεια, ώστε το DNA της ελληνικής κοινωνίας να προσαρμοστεί και να αποδεχτεί τις μεταρρυθμιστικές αλλαγές, επιμονή και αποφασιστικότητα στην επίλυση καίριων προβλημάτων, που συνεχίζουν να ταλανίζουν την αγορά (περιορισμένη ρευστότητα, υψηλά μη εξυπηρετούμενα χρηματοδοτικά ανοίγματα) και ένα νέο σχεδιασμό όπου θα κυριαρχεί η αναπτυξιακή προοπτική.

Και καταλήγει ότι η οικονομία δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιδιώξει ένα αναπτυξιακό -μεταρρυθμιστικό σοκ μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό που θα ενθαρρύνει της επιχειρηματική πρωτοβουλία, θα εκλογικεύει το φορολογικό καθεστώς, θα επιταχύνει την επίλυση διοικητικών και δικαστικών εκκρεμοτήτων, θα δημιουργεί υπεραξίες και θα διαχέει δημιουργικά και αποτελεσματικά το οικονομικό αυτό αποτέλεσμα στην κοινωνία και τους πολίτες της.