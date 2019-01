Την πορεία βελτίωσης βρίσκεται ο τομέας μεταποίησης της χώρας για το μήνα Δεκέμβριου του 2018, βάσει των στοιχείων της HIS Markit, υπογραμμίζει η Eurobank στην εβδομαδιαία ανάλυσή της.

