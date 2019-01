Το 2nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2019 και θα περιλαμβάνει διάφορα θεματικά πάνελ συζητήσεων, όπως για την Ενέργεια, τον Τουρισμό και την Ψηφιακή Οικονομία.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μιας και τα ευρήματά της παρουσιάστηκαν, για πρώτη φορά, στο 1st InvestGR Forum 2018: Foreign Investments in Greece, τον περασμένο Ιούλιο.

Το 2nd InvestGR Forum 2019: Foreign Investments in Greece ανέθεσε και φέτος στη METRON ANALYSIS την πραγματοποίηση έρευνας με θέμα «Η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού».

More in this category: