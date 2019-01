Σύμφωνα με στελέχη επενδυτικών funds στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα θεωρηθεί έκπληξη αν η Standard and Poor’s προχωρήσει σε αναβάθμιση των ελληνικών κρατικών ομολόγων. Να σημειώσουμε ότι ο S&P έχει κατατάξει τα ελληνικά ομόλογα στην κατηγορία Β και απαιτούνται ακόμα πέντε αναβαθμίσεις για να ξεφύγουν τα ελληνικά ομόλογα από την κατηγορία junks (σκουπίδια) και να βρεθούν σε επενδύσιμα επίπεδα.

Την έκθεση αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, αναμένει αύριο Παρασκευή, η επενδυτική αγορά.

