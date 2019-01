Παρουσιάζεται επίσημα την ερχόμενη Τρίτη 22 Ιανουαρίου η λειτουργία του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, καθηγητή Νικόλαο Φίλιππα.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο «Electra Palace Athens», Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα, με ώρα έναρξης τις 18:00, με την υποστήριξη της INTERAMERICAN.

Θα μιλήσουν η βουλευτής Α΄ Αθηνών και πρώην υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, ο διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN Γιάννης Καντώρος και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά Άγγελος Κότιος.

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute - HFLI) αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της χώρας, με αποστολή την καταπολέμηση του Xρηματοοικονομικού Aναλφαβητισμού. Το Ινστιτούτο, από την έναρξη λειτουργίας του το 2016, έχει αναλάβει πολλαπλές δράσεις για την ανάδειξη της αξίας της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη ζωή κάθε πολίτη, διοργανώνοντας ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις, πραγματοποιώντας συνεχή έρευνα, συγγράφοντας δοκίμια προς δημοσίευση σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ερευνών του σε εγνωσμένου κύρους διεθνή συνέδρια, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.

Ταυτόχρονα, κτίζει ισχυρές διεθνείς συνεργασίες (European Investment Bank, Ernst & Young, Interamerican part of ACHMEA, Alpha Trust, University of Glasgow, University of Piraeus, Technological University of Limassol).