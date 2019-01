Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη της χώρας να προωθήσει τη μεταρρυθμιστική της ατζέντα με βασικούς στόχους την ουσιαστική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με παράλληλη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και συμφωνήθηκε η σημασία της ανάληψης πρωτοβουλιών για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, μέσω της αναζωογόνησης των εγχώριων και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση τέθηκε ως κρίσιμης σημασίας ζήτημα η αναβάθμιση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας στη βάση των διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών ανταγωνιστικότητας όπως ο δείκτης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Η συνάντηση σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με την Παγκόσμια Τράπεζα με σκοπό την αναβάθμιση της παγκόσμιας κατάταξης της χώρας μας στην ετήσια αξιολόγηση που κάνει ο διεθνής οργανισμός ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον ("Doing Business") η οποία καταγράφει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί σε 190 χώρες με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

