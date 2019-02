Την έξαρση της αβεβαιότητας για την οικονομική πολιτική από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τα μέσα του 2017 αναδεικνύει μελέτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική έκδοση «South-Eastern Europe Journal of Economics».

More in this category: