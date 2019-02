Την ίδια ώρα οι Financial Times σε άρθρο υπό τον τίτλο, «Η Ευρώπη ανοίγει τις κάνουλες των δαπανών καθώς τερματίζεται η λιτότητα», σημειώνουν ότι πρόκειται για μια αλλαγή πλεύσης που πραγματοποιείται σχεδόν χωρίς τυμπανοκρουσίες. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, χρόνια συχνά οδυνηρής λιτότητας, φαίνεται να τερματίζονται, καθώς οι κυβερνήσεις, από τις παραδοσιακά ανοργάνωτες έως τις πιο συντηρητικές, χαλαρώνουν τα «λουριά» και υιοθετούν την ανάγκη δημοσιονομικών κινήτρων, γράφουν οι F.T.

