Σε παρέμβασή του στην εκδήλωση, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, ευχαρίστησε τον Πρέσβη της Ινδονησίας για την πρωτοβουλία του να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σύσφιξης των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με την Ινδονησία. Επεσήμανε ότι «τον Νοέμβριο του 2016, ο ΣΕΒ με το ΕΒΕΑ είχαν διοργανώσει επιχειρηματική αποστολή στην Ινδονησία, στην οποία συμμετείχαν 10 εταιρείες. Τρεις από αυτές, ηVamvaki, η Vioryl και η Upstream, προχώρησαν το αμέσως επόμενο διάστημα σε επιχειρηματικές συμφωνίες. Η Ινδονησία, είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εντατικοποιηθούν οι εμπορικές διμερείς σχέσεις και οι ελληνικές επιχειρήσεις να διερευνήσουν νέες ευκαιρίες». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τρεις ελληνικές εταιρείες, η Vamvaki Ltd, η Hellenic Cables S.A. και η Upstream, μοιράστηκαν ειδικότερα με το ακροατήριο την εμπειρία τους, από την επιτυχή τους παρουσία στην Ινδονησία.

