Η αναβάθμιση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και η μετατροπή της χώρας σε «γέφυρα επικοινωνίας» και στρατηγικό κόμβο για την μεταφορά κυρίως φυσικού αερίου στην κεντρική Ευρώπη μέσω της βαλκανικής οδού, δεν θα μπορούσαν να μην είναι ψηλά στη θεματική ατζέντα του φετινού Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Υπενθυμίζεται ότι το 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών πραγματοποιείται και φέτος υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου, 2019.

Σε τρία ξεχωριστά πάνελ θα τεθούν επί τάπητος η εν γένει δυναμική του ενεργειακού τομέα, οι αποκρατικοποιήσεις, το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών, ο μετασχηματισμός των εταιρειών του δημοσίου, οι εξελίξεις στην αγορά του πετρελαίου, αλλά και οι νέες έρευνες για υδρογονάνθρακες, με κύριους ομιλητές την αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Ρουμανίας Ana Birchall, τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil στις ΗΠΑ Tristan Aspray, αλλά και τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ, ιδρυτή και πρόεδρο του Global Energy Center και διευθυντή του think tank Atlantic Council Richard Morningstar.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα ανοίξουν μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για το γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο της Ελλάδας στην αγορά πετρελαίου, σε μία περίοδο που άλλωστε οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις βρίσκονται προ των πυλών, ενώ την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον θα μονοπωλήσουν οι προοπτικές και οι προκλήσεις στη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά του ηλεκτρισμού. Κύριοι ομιλητές, ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσάκης, ο Γενικός Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Protergia Ντίνος Μπενρουμπή και ο CEO και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Στέφανος Οκταποδάς.

Υπενθυμίζεται ότι το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια στην ΝΑ Ευρώπη και κάθε χρόνο συγκεντρώνει καταξιωμένες προσωπικότητες του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, τη διαμόρφωση προτάσεων και την ανάπτυξη θέσεων, σχετικά με τις προκλήσεις του «Αύριο», θέτοντας ως στόχο την διαμόρφωση μιας βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.

Στην 4ήμερη εκδήλωση φέτος θα συμμετέχουν περισσότεροι από 400 ομιλητές από 20 και πλέον χώρες, οι οποίοι θα συζητήσουν 80 καίριας σημασίας θέματα της πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού και των επιχειρήσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΛΦΩΝ

Η ετήσια συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών, με στόχο να καταγράψει τις παγκόσμιες τάσεις στην πολιτική, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, να αξιολογήσει τις επιπτώσεις τους και να σκιαγραφήσει ένα νέο ρεαλιστικό πλαίσιο στόχων και δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Θα επικεντρωθεί επίσης, στην ανάγκη της Ελλάδας για δομικές μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη στρατηγικών που θα οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο διακυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων, στόχος του Φόρουμ είναι να λειτουργήσει ως καταλύτης για έναν ειλικρινή, αποδοτικό διάλογο, ο οποίος θα ενεργοποιήσει το διανοητικό κεφάλαιο εντός και εκτός της χώρας, θα μετατρέψει την γνώση σε καινοτόμες και εξωστρεφείς δραστηριότητες και θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της Ελλάδας στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι.

Το παρών θα δώσουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Ευρωπαίοι Επίτροποι, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και άλλοι επιφανείς καθηγητές, πολιτικοί και επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι η ετήσια συνδιάσκεψη διοργανώνεται από την Αστική, μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Οικονομικό Φόρουμ Δελφών» που ιδρύθηκε το 2016.

